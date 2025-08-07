No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Colombia
Cartagena

Polémica por nueva lista de precios en Cholón; alcaldía de Cartagena la respaldó

En la lista se estableció el precio de la limonada a $50.000, mientras que un arroz de camarón cuesta $150.000. Alcaldía indicó que en el Centro Histórico hay productos más caros.

Redacción Colombia
08 de agosto de 2025 - 01:28 a. m.
El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, presentó la lista de precios durante la entrega del embarcadero en Cholón.
Foto: Alcaldía de Cartagena
Foto: Alcaldía de Cartagena
La regulación de los precios que se conoció esta semana en la playa de Cholón, en Cartagena, que hace parte del plan de la alcaldía para enfrentar los cobros excesivos, causó toda una controversia debido a los altos costos que se le impusieron a varios platos y actividades que se pueden realizar en la ensenada. En respuesta, la alcaldía respaldó la nueva regulación.

La lista oficial de precios, concertada entre la Alcaldía Distrital y la Cooperativa Ecoturística de Barú, se dio a conocer esta semana durante la presentación del embarcadero de Cholón, lo que rápidamente generó la respuesta de los visitantes, que cuestionaron los altos costos de bebidas como la limonada o el agua de coco que quedaron a $50.000 y $30.000, respectivamente.

El plato más barato es la mojarra, que cuesta $55.000, mientras que el más costoso es la langosta, que está sobre los $255.000. Entre los precios cuestionados están el arroz de camarón y el ceviche, cada uno vale $150.000, así como los cocteles “Don Pablo” ($150.000) y “El Chapo” ($185.000).

Durante la presentación de la lista de precios, la alcaldía resaltó que “con esta medida buscamos que los turistas sepan cuánto van a pagar desde el inicio y evitar sorpresas desagradables al final de su visita”. Pese a ello, varias organizaciones y operadores turísticos pidieron diálogos a la alcaldía, pues este tipo de precios restringe el acceso a todo tipo de turistas a la zona.

Por su parte, el alcalde Dumek Turbay respondió a la polémica señalando que "¿Abuso? Abuso y estafa es que no haya reglas claras y que se especule con los precios indiscriminadamente. Aquí estamos del lado de los nativos con quienes hemos pactado compromisos de respeto, orden y buen servicio al visitante. Todo en aras de un turismo ordenado, responsable y sostenible”.

La lista de precios que se estableció en Cholón

  • Mojarra $55.000
  • Sierra $75.000
  • Pargo $95.000
  • Pollo $70.000
  • Cangrejo $150.000
  • Langosta $255.000
  • Camarones al ajillo $150.000
  • Pulo al ajillo $150.000
  • Pargo bañado en mariscos $185.000
  • Plato mixto $200.000
  • Picada mixta grande (pescado, pulpo, camarón, langosta y caracol para cinco personas) $600.000
  • Picada mixta pequeña para dos personas $350.000
  • Ceviche de pescado $185.000
  • Arroz de camarón $150.000
  • Cazuela de mariscos $150.000
  • Porción de patacón $30.000
  • Porción de arroz $30.000
  • Parasol con cuatro sillas $50.000
  • Silla $10.000
  • Mesa $20.000
  • Kiosko $100.000
  • Masaje cuerpo completo $150.000
  • Masaje medio cuerpo $80.000

Por Redacción Colombia

Juda(66999)Hace 57 minutos
Que horror!; mejor ir hacia Miami, Punta Cana, etc. el costo final en una estadía de 4 días 5 noches es un 30%-40% más económico.

 

