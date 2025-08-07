Polémica por nueva lista de precios en Cholón; alcaldía de Cartagena la respaldó

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, presentó la lista de precios durante la entrega del embarcadero en Cholón. Foto: Alcaldía de Cartagena

La regulación de los precios que se conoció esta semana en la playa de Cholón, en Cartagena, que hace parte del plan de la alcaldía para enfrentar los cobros excesivos, causó toda una controversia debido a los altos costos que se le impusieron a varios platos y actividades que se pueden realizar en la ensenada. En respuesta, la alcaldía respaldó la nueva regulación.

La lista oficial de precios, concertada entre la Alcaldía Distrital y la Cooperativa Ecoturística de Barú, se dio a conocer esta semana durante la presentación del embarcadero de Cholón, lo que rápidamente generó la respuesta de los visitantes, que cuestionaron los altos costos de bebidas como la limonada o el agua de coco que quedaron a $50.000 y $30.000, respectivamente.

El plato más barato es la mojarra, que cuesta $55.000, mientras que el más costoso es la langosta, que está sobre los $255.000. Entre los precios cuestionados están el arroz de camarón y el ceviche, cada uno vale $150.000, así como los cocteles “Don Pablo” ($150.000) y “El Chapo” ($185.000).

Durante la presentación de la lista de precios, la alcaldía resaltó que “con esta medida buscamos que los turistas sepan cuánto van a pagar desde el inicio y evitar sorpresas desagradables al final de su visita”. Pese a ello, varias organizaciones y operadores turísticos pidieron diálogos a la alcaldía, pues este tipo de precios restringe el acceso a todo tipo de turistas a la zona.

Por su parte, el alcalde Dumek Turbay respondió a la polémica señalando que "¿Abuso? Abuso y estafa es que no haya reglas claras y que se especule con los precios indiscriminadamente. Aquí estamos del lado de los nativos con quienes hemos pactado compromisos de respeto, orden y buen servicio al visitante. Todo en aras de un turismo ordenado, responsable y sostenible”.

