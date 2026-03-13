Los pendientes tras la desaparición de Tatiana Hernández en Cartagena

Tatiana Hernández acompañada de sus padres durante su cumpleaños: Lucy Díaz (I) y Carlos Hernández (D). Foto: Cortesía: Lucy Díaz

Faltaban apenas tres días para que Tatiana Alejandra Hernández Díaz, estudiante de Medicina de la Universidad Militar Nueva Granada, finalizara su internado médico en el Hospital Naval de Cartagena, ubicado en Bocagrande.

Era Domingo de Ramos, 13 de abril de 2025. Horas antes, en la mañana, había asistido a una eucaristía en el Santuario de San Pedro Claver junto a su mamá, quien había llegado con su familia desde Bogotá para ayudarle con el equipaje de regreso a la ciudad. No quería que cargara peso extra.

Pero Tatiana nunca volvió: hoy se...