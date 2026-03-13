Publicidad

Los pendientes tras la desaparición de Tatiana Hernández en Cartagena

Lucy Díaz, madre de la estudiante de Medicina desaparecida el 13 de abril de 2025, habló de las inconsistencias en la investigación, el impacto económico de la búsqueda de su hija y las amenazas que su familia ha recibido.

Paula Andrea Baracaldo Barón
13 de marzo de 2026 - 12:30 p. m.
Tatiana Hernández acompañada de sus padres durante su cumpleaños: Lucy Díaz (I) y Carlos Hernández (D).
Tatiana Hernández acompañada de sus padres durante su cumpleaños: Lucy Díaz (I) y Carlos Hernández (D).
Foto: Cortesía: Lucy Díaz

Faltaban apenas tres días para que Tatiana Alejandra Hernández Díaz, estudiante de Medicina de la Universidad Militar Nueva Granada, finalizara su internado médico en el Hospital Naval de Cartagena, ubicado en Bocagrande.

Era Domingo de Ramos, 13 de abril de 2025. Horas antes, en la mañana, había asistido a una eucaristía en el Santuario de San Pedro Claver junto a su mamá, quien había llegado con su familia desde Bogotá para ayudarle con el equipaje de regreso a la ciudad. No quería que cargara peso extra.

Pero Tatiana nunca volvió: hoy se...

Por Paula Andrea Baracaldo Barón

Comunicadora social y periodista de último semestre de la Universidad Externado de Colombia.@conbdebaracaldopbaracaldo@elespectador.com

UnaVezMás (22193)Hace 17 minutos
Eso tiene que ser una mafia muy grande, transnacional, porque de otra manera no se explica la negligencia de la fiscalía. Tiene que haber mucha gente con poder detrás de su desaparición. Dios permita la puedan encontrar

 

