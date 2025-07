Mamá de Tatiana Hernández habla de otra versión de la desaparición: “está viva”

Tatiana Hernández desapareció el 13 de abril en Cartagena. Foto: Archivo Particular

En medio de un debate de control político al secretario del Interior y el director de Distriseguridad de Cartagena en el Concejo de la ciudad, se escuchó a Lucy Díaz, mamá de Tatiana Hernández, quien desapareció hace tres meses en la ciudad. En medio de su intervención, la mujer señaló que la Fiscalía estaría manejando otra versión sobre la desaparición de la joven médica.

En principio, Díaz se refirió a las dificultades que ha traído para el caso de desaparición de Tatiana, el hecho de que cerca de los espolones donde se vio la joven por última vez, no funcionaran los sistemas de seguridad. “Desafortunadamente, por las cámaras de seguridad que no funcionaban por el sector donde fue vista mi hija por última vez, no he podido llegar a su paradero”, expresó Díaz.

Sumado a esto, la mujer se refirió a otra versión sobre la desaparición: “a un funcionario de la Fiscalía se le escapó un pequeño comentario, donde dicen que Tatiana sí se levantó de los espolones y salió hacia Bocagrande. Pero, como las cámaras de seguridad no reflejan esa información, para mí la información es nula”.

Reforzando el argumento de que la falta de cámaras de seguridad ha dificultado la investigación, la mujer señaló que “dentro de Distriseguridad hay personas que nombran que sí hay cámaras, con evidencia de los delitos, pero cuando ocurre el hecho, las cámaras no funcionan”.

Alrededor de la desaparición de Tatiana se han tejido varias teorías, que incluyen el ingreso de la joven al Centro Histórico, la presencia de hombres en el lugar donde ella fue vista por última vez, hasta supuestos casos de corrupción. Sumado a esto, la familia ha denunciado que ha recibido llamadas en las que los han intentado extorsionar.

Tatiana Hernández, de 23 años, desapareció el 13 de abril, luego de salir del Hospital Naval de Cartagena, donde estaba por finalizar su residencia como médica. De allí se conoce que se dirigió a los espolones sobre la avenida Santander, como lo corroboró el video que un turista grabó en la zona, pero luego de ello no se sabe qué pasó.

En el lugar, las autoridades encontraron sus sandalias, así como su celular, por lo que a la búsqueda en tierra se sumó la liderada por la Armada en el mar. Para reforzar estas últimas inspecciones, se contrató a una empresa chilena para hacer una revisión más detallada en el agua, pero no se halló nada.

