Moción de censura contra la secretaria del Interior de Cartagena, esto debe saber

A las 8:30 a.m. de este viernes, la secretaria del Interior de Cartagena, Ana María González, tuvo que registrarse en el Concejo de la ciudad para continuar con la moción de censura en su contra, ante los cuestionamientos que han surgido alrededor de la participación de la Fundación Educación Multidimensional (FEM), de la cual es cofundadora, en un programa de la Alcaldía que ejecuta 1,2 millones de euros de una donación de Países Bajos al programa “Cartagena construyendo con el agua”. Aunque la funcionaria pidió al cabildo anular la sesión del pasado 12 abril, en la que 16 concejales apoyaron abrir la moción, todo está en firme para que hoy en audiencia pública continúe el proceso que partió de un escándalo que involucró a González a finales de marzo.

Los primeros cuestionamientos surgieron por contratos de prestación de servicios que se hicieron después de que ella entró a la Secretaría a funcionarios que habían sido parte de la Fundación. Luego se conoció que la organización que creó, y que se enfoca en atender los problemas de educación de comunidades en Cartagena, era parte de uno de los consorcios que ejecutaban el programa del agua, por lo que González, en su defensa, señaló que es miembro vitalicia de la asamblea de la organización, pero que desde 2019 dejó de tener injerencia, cuando renunció al cargo de representante legal suplente.

Desde el Concejo se hizo un debate de control y, mientras se definía la moción, dos concejales lanzaron euros al aire en modo de protesta, mientras que otro presentó un acta de febrero de 2022 del FEM, en el que la secretaria del Interior hace dos recomendaciones dentro de la sesión, lo que demostraría que no fue del todo sincera a la hora de hablar de su relación reciente con la organización.

Al respecto, el concejal Sergio Mendoza (Alianza Verde) afirma que ese día “la moción de censura fue solicitada por 16 concejales, que es más de la mitad más uno que exige el reglamento. Hoy la ciudadanía se encuentra inconforme con la gestión en e interior de esta Secretaría y no es un acto personal, sino la posibilidad de nosotros de regenerar un debate en torno a la pésima gestión que ha tenido esta funcionaria de esta cartera”.

Además, El pasado 14 de abril del 2023, junto al cabildante Javier Julio Bejarano, Mendoza denunció a la funcionaria ante la Fiscalía por los delitos de tráfico de influencias, falsedad ideológica e interés indebido en contratación estatal.

“Esta ONG además fue incluida en el consorcio conformado por las tres empresas holandesas para ejecutar un proyecto de aprovechamiento del agua de Cartagena, financiado por el gobierno de Países Bajos por una cifra que supera los 10 mil millones de pesos y que aparece en la página de las Naciones Unidas. Estas acciones son importantes para la ciudad, sin embargo, presuntamente se estaría utilizando su situación de poder para que a través de los Países Bajos se le entregue contratación a su propia fundación”, comentó el concejal Mendoza.

Desde la Alcaldía, William Dau ha salido en defensa de González, por lo que asegura que ella se encuentra en capacidad de ejercer el cargo público con compromiso y transparencia, y que el dinero entregado a la Fundación FEM provino de una convocatoria abierta, realizada por Países Bajos y con la postulación de una extrabajadora de dicha Fundación. “Los europeos tienen unos estándares éticos mucho más altos de los que tenemos nosotros en Colombia, y especialmente en la ciudad de Cartagena. Ellos mismos, los holandeses, se dieron a la tarea de hacer su debida diligencia, investigación, pusieron a averiguar los vínculos, Ana María, FEM, la contratación, y ellos llegaron a la conclusión de que no había ningún problema ni jurídico ni ético”.

Mendoza insiste que lo que se está cuestionando es que cuando Ana María González tuvo que declarar el conflicto de intereses no lo hizo, por lo que hoy tendrá que llevar sus argumentos al cabildo para defenderse, mientras que en las próximas dos semanas los concejales tendrán que votar para definir si la funcionaria continúa o no en el cargo.

La secretaria del Interior señaló a El Espectador que “se han utilizado muchísimas verdades a medias y no se me ha permitido, digamos, ejercer mi derecho a la defensa, como debería ser”, haciendo referencia a la solicitud de nulidad que hizo y en la que argumentó que se le hicieron preguntas que estaban fuera del cuestionario que le entregaron, “adicionalmente, el Concejo permitió la participación de invitados que presentaron temas ajenos al cuestionario, e incluso hubo preguntas e interrogantes hacia miembros del gabinete distrital, participaciones que provocaron respuestas, las cuales no se les permitió refutar o contradecir, en ejercicio del derecho de defensa”, se lee en la solicitud.

Por lo pronto tendrá que defenderse, pero no la tiene fácil, pues la suya no es la primera moción de censura y por este mecanismo ya han salido dos funcionarios de Dau: Guillermo Ávila Barragán, de Planeación, y Armando Córdoba Julio, de Participación Ciudadana.

Otros cuestionamientos a Ana María González

Este presunto caso de corrupción no es lo único que envuelve negativamente a la Secretaría del Interior y a Ana María, pues, según el concejal Mendoza, también ha presentado una proposición para realizar un debate de control político tras los altos índices de inseguridad que sufre el distrito de Cartagena.

Según el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal de México, Cartagena de Indias se ubicó en el puesto 47 en el ranking de las 50 ciudades más violentas del mundo correspondiente al año 2022, con base en su tasa de homicidio por cada 100 mil habitantes.

A esto se le suman los cuestionamientos por el presupuesto del cuerpo de bomberos de la ciudad. “Es un cuerpo de bomberos que hoy no se le están destinando la totalidad de recursos de la sobretasa bomberil, pero tampoco cuentan con recursos especiales ni siquiera una caja menor para poder resolver contingencias”, afirma el concejal Sergio Mendoza.