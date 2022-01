Mototaxistas establecerán mesa de diálogo por restricciones en Cartagena

Imagen de referencia. Foto: Twitter @Alcaldiajda

Para el próximo 4 de febrero se estableció una nueva reunión entre la alcaldía de Cartagena y los mototaxistas que salieron este lunes 17 de enero a protestas, ante las nuevas condiciones que se establecieron con el pico y placa y que les restringe la movilidad por algunas zonas de la ciudad.

Mientras por la avenida Pedro de Heredia se vieron manifestaciones y bloqueos a lo largo del día por parte de los mototaxistas, en la alcaldía se sostuvo una reunión con los líderes del gremio y representantes de la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría, en la que el director del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) y el secretario del Interior indicaron que estudiarán alternativas para tener lineamientos que beneficien a ambas partes.

Por lo que, por ahora, seguirán vigentes los lineamientos que se establecieron que el pico y placa continúa bajo el modelo par e impar, dependiendo del día, así como los mototaxistas tendrán prohibido el paso por algunos tramos de la avenida Pedro de Heredia.

Aunque el gremio de los mototaxistas señala que no está en contra del modelo para el pico y placa, sí piden que se retiren las restricciones que se establecieron sobre la avenida que atraviesa la ciudad y que señalan es fundamental para su trabajo, así mismo consideran inoportuna la medida que prohíbe la movilidad de las motos el segundo y último viernes de cada mes.

Ya se habían establecido mesas de diálogo, pero, al no obtener acuerdos, los mototaxistas anunciaron el bloqueo para este lunes. Al respecto, el alcalde William Dau Chamat le pidió al gremio que no paralizar la ciudad. “Hablemos, dialoguemos, concertemos en la medida de lo posible, pero sin violencia, sin alterar el orden público y sin venir a paralizar a Cartagena. No sean ustedes los responsables de causar una tragedia en Cartagena”.

El gremio de mototaxistas en Cartagena está compuesto por más de 80 mil personas. “La ciudad sigue siendo muy pobre. Mientras el mototaxismo disminuyó en otros lugares como barranquilla porque se presentaron alternativas laborales, en Cartagena no y eso es lamentable. Aquí hay abogados, arquitectos, odontólogos, entre otros, que trabajan con su moto”, dice Aldo Lora, defensor de los derechos humanos de la Cartagena.

Sumado a esto, el líder indica que el alcalde ha sido más provocador que conciliador con los mototaxistas. “Ahora mismo la ciudad es una olla de presión. El alcalde tiene que sentarse en realidad con el gremio de los mototaxistas y buscar soluciones, no reprimir a los ciudadanos”.

Las protestas fueron pacíficas por las calles de Cartagena, siendo uno de sus epicentros el Patio Portal, desde donde se despachan los buses y articulados del Sistema Integrado de Transporte Masivo-SITM, Transcaribe.