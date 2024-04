Murió ahogado un turista extranjero en Bocagrande, Cartagena

El extranjero estaba de vacaciones con su hermano y un amigo. Foto: Captura de pantalla

Una emergencia se presentó en las playas de Bocagrande, en donde el pasado sábado 13 de abril murió ahogado un turista estadounidense de 24, quien fue identificado como Desrosiers Elise, y que había llegado hacía pocos días a Cartagena.

Lea: Publicaron imágenes de los presuntos responsables de ataque a cantón en Cali

Según indicaron testigos de los hechos, el extranjero, que llegó a la playa Hollywood de Bocagrande junto con su hermano y un amigo, entró al mar y de un momento a otro quedó boca abajo, por lo que quienes se encontraban alrededor lo sacaron a la orilla donde le dieron asistencia médica.

“De inmediato se procedió a rescatarlo y realizar las maniobras de reanimación, pero lo raro de este caso es que el extranjero no pidió ayuda. Él estaba cerca de la orilla y nadie escuchó que pataleara, que gritara o que pidiera auxilio, algo que siempre ocurre”, indicó a El Universal Deivis Villa, supervisor de salvavidas, quien añadió que “esta persona comenzó a botar sangre, algo que no es común en ahogamientos. Además, su cuerpo no se sumergió, flotó todo el tiempo y de la boca le salió comida y espuma”.

Le puede interesar: Asesinaron al veedor ciudadano Jaime Vásquez en Cúcuta

Tras registrarse la emergencia, Elise fue trasladado al Hospital de Bocagrande donde confirmaron su fallecimiento, por lo que inmediatamente fue trasladado a Medicina Legal para determinar las causas de su muerte.

Sobre Elise se conoce que procedía de Nueva York y que hace pocos días había llegado a Cartagena de vacaciones, junto con su hermano y un amigo, quienes se encontraban en la playa en el momento que se presentó la tragedia. Hasta el momento, de acuerdo con las autoridades a la morgue de Medicina Lega, en el barrio Zaragocilla, no se han acercado allegados del extranjero a realizar las correspondientes diligencias del cuerpo.