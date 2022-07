Niño de 4 años murió tras ahogarse en una piscina de Cartagena

El hecho ocurrió en el barrio Olaya Herrera, de la capital del Bolívar. Foto: Getty Images

Un niño de 4 años, identificado como Javier Andrés Argumedo León, murió ahogado en una piscina de un centro recreacional ubicado en el barrio Olaya Herrera, de Cartagena.

Aunque los hechos son materia de investigación por parte de las autoridades, información preliminar indica que el menor de edad cayó al agua, mientras que las personas con las que estaba se encontraban departiendo en otro punto del centro recreacional.

Javier Andrés habría llegado hasta este lugar, ubicado en la calle Concepción, en compañía de su madre, y otros adultos. Información local indica que la primera en percatarse que no estaba el niño fue la madre, quien inmediatamente inició la búsqueda al interior del centro recreacional.

“Lamentamos la muerte de este menor de cuatro años, muere por inmersión, cuando cae a la piscina. Estamos verificando los móviles del caso con la Policía de Infancia y Adolescencia; junto al Instituto de Bienestar Familiar, para verificar las causas que determinaron el fallecimiento del menor”, sostuvo el comandante de la policía de Cartagena, Nicolás Zapata.

Sobre el lugar, el comandante informó que tiene los permisos necesarios en regla para operar. La dueña del centro también manifestó sus condolencias. “No me he podido recuperar de esta situación, no tanto por mí sino por lo ocurrido con el niño”, sostuvo la mujer.

El cuerpo de Javier Andrés fue llevado a la morgue de Medicina Legal, ubicada en el barrio Zaragocilla, en Cartagena.