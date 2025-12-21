No será tan fácil darles rienda suelta a los coches eléctricos en Cartagena

60 coches eléctricos adquirió la Alcaldía para reemplazar los carruajes con caballos tradicionales. Foto: Alcaldía de Cartagena

En las últimas semanas, la Alcaldía de Cartagena anunció con bombos y platillos la llegada de los primeros 24 coches eléctricos con los que se sustituirán los carruajes con caballos que tradicionalmente se han visto en el centro histórico. El plan de la Alcaldía es que los primeros vehículos comiencen a operar antes de que termine el año, pero una disputa con los cocheros que por años han realizado esta labor fue llevada a instancias judiciales y tiene en veremos el inicio del proceso de transición.

