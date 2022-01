“No tenía ningún conocimiento de esa sustancia”: concejal de Cartagena

La presidenta del Concejo de Cartagena, Gloria Estrada, fue capturada el viernes 14 de enero en un retén en Manga. Junto a ella iban otros dos hombres. Foto: Tomada del Facebook de Gloria Estrada Benavides

Gloria Estrada, presidenta del Concejo de Cartagena, habló este miércoles durante la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento y manifestó que no tenía ningún conocimiento del kilo de cocaína que la Policía encontró en el carro en que se movilizaba. Estrada detalló sus actividades en las horas previas a la captura, indicando que había ido al Concejo de la ciudad a desarrollar las actividades administrativas de su cargo.

Tras terminar unas reuniones con funcionarias del Concejo, a Estrada la fue a recoger su novio, Martín Barreto, para ir a almorzar a la casa de la concejala. Unos dos minutos después de salir de ahí, pararon en una bomba de Texaco, en el barrio Manga, para que Avelino Villamizar, quien también se movilizaba con la pareja, recogiera su vehículo.

En ese lugar, Estrada, Barreto y Villamizar se bajaron del vehículo en donde estaban y se montaron a una camioneta Ford. La concejala se ubicó en el lugar del copiloto, mientras que Barreto, su novio, se hizo en el asiento del conductor. Estrada dice que ese no era su vehículo y que solo se montó para “que me dieran un chance, para ir a mi apartamento a almorzar”.

En ese momento, llegaron los policías y les pidieron a los pasajeros que se bajaran de la camioneta. Cuando le pidieron a Estrada que se identificara, ella les dijo su nombre y les mostró su carné del Concejo. Ante la pregunta de su abogado defensor, Juancho Royero, de si se trató de una estrategia para imponerles a los uniformados su condición de concejal, la funcionaria respondió que jamás lo haría y que el carné era su identificación.

“Los señores empezaron a revisar el vehículo, haciendo sus labores, y dijeron que había una... sustancia psico...alucinógena, diciendo que estaba ahí”, relató Estrada.

“¿Tú tenías conocimiento de que esa sustancia iba en ese vehículo?”, preguntó Royero, ante lo que la concejala respondió: “Nunca, no tenía ningún conocimiento”.

Estrada respondió que no habría tenido forma de saber que había un paquete de cocaína debajo del asiento del conductor, ya que “iba en el asiento del copiloto, sería lógicamente imposible”.

El abogado Royero respaldó esta postura señalando que la Fiscalía no había demostrado por qué Estrada sabría de la existencia de la droga en un vehículo que no es de su propiedad, especialmente teniendo en cuenta que la sustancia estaba debajo del asiento de conductor. Royero también manifestó que no existen motivos para inferir que Estrada no comparecerá ante un eventual proceso o que abandone el país y que, por eso, no debe establecerse una medida de aseguramiento intramural, como solicitó la Fiscalía.

El ente les imputó a las tres personas implicadas el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, mientras que a Barreto se le acusó además por porte ilegal o tráfico de armas de fuego o municiones, ya que en el momento de la captura tenía un arma con un salvoconducto sin vigencia.