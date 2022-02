Paro de mototaxistas en Cartagena: bloqueos y disturbios por nuevas medidas

Ante las condiciones, el alcalde William Dau citó a un consejo de seguridad. Foto: Tomada de Twitter @jonathanqa

Diferentes puntos de Cartagena, en especial la avenida Pedro de Heredia, se mantienen cerrados ante el avance del paro de mototaxistas anunciado para este 28 de febrero, en rechazo a la expedición de un nuevo decreto que restringe su movilidad e impone nuevas medidas de pico y placa y el transporte de parrilleros.

Desde las 6:30 a.m. los mototaxitas bloquearon el patio portal de Transcaribe e iniciaron un plan tortuga, mientras que en otros puntos como Ciudad Jardín, Ronda Real, La Carolina, Bomba El Amparo y El Pozón bloquearon el paso de vehículos, con llantas quemadas y escombros sobre las vías.

Cerca de la terminal de Transportes, en Villas de La Candelaria, se presentaron los primeros enfrentamientos entre los manifestantes y el Esmad, así como en Los Caracoles, el sector de los Cuatro Vientos y el barrio Almirante Colón, la Transversal 54 y Blaz de Lezo se han bloqueado las vías con palos y llantas, mientras que Transcaribe reporta ataques a 18 ataque a buses y estaciones del Sistema y amenazas a los usuarios para que se bajen de los vehículos, por lo que suspendieron todas sus operaciones.

Atención en la mañana de este lunes 28 de febrero mototaxistas realizan bloqueo escalonado en diferentes sectores de Cartagena, al parecer se registra afectación a los buses de Transcaribe, quema de llantas entre otras acciones de parte de los manifestantes en la ciudad heroica. pic.twitter.com/PZFQmLUa0t — Jorge Cervantes (@jlcm69) February 28, 2022

Sumado a esto la secretaria del Interior de Cartagena, Paola Pianeta, indicó que hay disturbios en Bazurto así como indicó que se presentaron choques con el Esmad en Ceballos, entrada del Pozón, La Carolina, Plaza Colón, Pie del Cerro y la Bomba del Amparo, donde se concentra el mayor número de manifestantes. Además, hay seis capturados.

#SalvemosJuntosACartagena | Nuestra secretaria del Interior (e) Paola Pianeta Arango, sociliza a todos los cartageneros lo establecido durante el Consejo de Seguridad.



Como nota importante, queremos enfatizar que las medidas de Decreto 0279 del 25 de febrero se mantienen. pic.twitter.com/hF7yV3nJSp — Alcaldía de Cartagena (@AlcaldiaCTG) February 28, 2022

Ante esto, el alcalde de la ciudad hizo un llamado a los manifestantes a mantener la calma, mientras que, por otro lado, citó a un consejo de seguridad, que se desarrolló en la mañana de este lunes, ante las afectaciones que se han presentado y en la que señaló que no levantará el decreto que define las nuevas condiciones de los mototaxistas en la ciudad.

“No vamos a permitir que siembren el terror. La Fuerza Pública está en la calle para hacer respetar el orden, para evitar desmanes y violencia. Respetamos en todo momento el derecho constitucional a la marcha pacífica, peor no a la violencia. Bloqueando vías, quemando llantas, rompiendo vidrios de Transcaribe no lo vamos a tolerar”, dijo el alcalde de Cartagena, William Dau.

La protesta de los mototaxistas completa más de un mes, pero se agudizó en los últimos días luego de que el pasado viernes el alcalde de Cartagena firmó un decreto en el que restringe su circulación por la avenida Pedro de Heredia, entre la Bomba del Amparo y el Monumento a la India Catalina con parrillero y/o acompañante, lo que, según el gremio, dificulta su labor en la ciudad dado que es un paso central de circulación.

Además de esto, tendrán pico y placa entre las 5:00 a.m. y las 11:00 p.m., restricciones para movilizarse en los barrios Centro, San Diego, La Matuna y Getsemaní, así como no podrán operar entre las 11:00 p.m. y las 5:00 a.m en toda la ciudad. Por último, se restringe el transporte de niños y mujeres embarazadas.

Ante el llamado a un nuevo paro, la Personería Distrital pidió a las empresas priorizar el teletrabajo este lunes, mientras que los transportadores de carga recomendaron a los conductores no tomar el corredor de carga de Cartagena.