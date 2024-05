Protesta por reactivación de peaje en Turbaco: carros pasan sin pagar (video)

Los manifestantes alegaron que el 40% de la construcción de la vía lo está asumiendo Turbaco cuando la obra en realidad beneficiaría mucho más a Barranquilla. Foto: Captura de pantalla

El peaje de Turbaco, en Bolívar, nuevamente es punto de manifestaciones por parte de las comunidades que viven en la zona, y el Comité Antipeajes, tras la reactivación del cobro a los vehículos que transitan la troncal del Caribe y da acceso a Cartagena.

Los manifestantes se han parado en las casetas y en frente del ingreso al peaje con el objetivo de no dejar pasar a los automóviles. Sin embargo, los conductores han solicitado que se garantice el paso levantando las talanqueras y alentando el no pago del peaje, como se viene haciendo desde hace unos días. La manifestación fue convocada por el Comité Antipeajes y los transportadores públicos con el fin de llamar la atención por el cobro que consideran injusto y aseguran que “constituye una gran afectación para el desarrollo económico de este sector”.

Colin Duarte, miembro del Comité Antipajes, señaló a Noticias Caracol que “Turbaco es un municipio con un poquito más de 110 mil habitantes. En Turbaco no hay agua, en Turbaco no hay alcantarillado, en Turbaco no hay un hospital que brinde las garantías de salud para el ciudadano, en Turbaco no hay universidades, pero tenemos peaje. Mira, la población está berraca, la población no quiere más peaje; aparte, de que es totalmente ilegal”.

Los manifestantes han señalado que la medida no solo afecta el bolsillo de los habitantes del municipio, sino que también el de los pobladores de zonas como Arjona, Mahates, María La Baja y los Montes de María.

La reactivación del cobro del peaje comenzó el pasado 18 de mayo, cuando la concesión anunció a través de un comunicado que no se renovó la resolución que exceptuaba el cobro. “La Resolución 20243040005795 del 15-02-2024 emitida por el Ministerio de Transporte, que liberaba el cobro a las categorías 1 y 2 (carros particulares) en la estación de Peaje de Turbaco, tenía vigencia hasta el 17 de mayo. Al no ser prorrogada o modificada, obliga a la Concesión Autopistas del Caribe, a partir del 18-05-2024 a las 00:00, a activar el cobro a dichas categorías, según la aprobación de tarifas del año 2024 emitidas por la interventoría”.

El representante a la Cámara, Silvio Carrasquilla (Partido Liberal), y quien es oriundo de Turbaco, también hizo presencia en el peaje para apoyar a los manifestantes que exigen que se suspenda el cobro. De acuerdo con el representante, en el Atlántico se va a realizar una gran obra que se quiere financiar con ese peaje. ”Le hemos insistido al ministro de Transporte (William Camargo) que nos dé una razón poderosa para que funcione este peaje y no la tiene. Él hace 45 días manifestó que se iba a liquidar el contrato, hoy no sabemos por qué no da la cara”.

Con el recaudo se busca financiar la construcción de la Concesión Vial Autopista del Caribe, entre Cartagena y Barranquilla, a cargo de una concesión privada, por lo que se acordó destinar recursos de los peajes en Gambote, Pasacaballos, Turbaco, Bayunca, Galapa, Sabanagrande y Arroyo de Piedra para conseguir los recursos de la obra (construcción, operación y mantenimiento). De estos, el peaje de Turbaco representa el 39% del total del tránsito promedio diario (TDP) del proyecto.

Algunos concejales de Turbaco también se pronunciaron al respecto, “la invitación es para que se reanuden las mesas de trabajo en torno al tema del peaje, en lo que tiene que ver con la exoneración del pago del peaje para los turbaqueros y con el desmonte del mismo”, dijo Luz Elena Tatis, concejal del Partido Liberal.

Por su parte, el gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, invitó a respetar la protesta pacífica y señalo que desde la Gobernación y la Policía se garantizarán los derechos de los manifestantes que se encuentran en el peaje. “Aquí estamos pendientes de ustedes, nosotros no vamos a permitir que los toquen. Siempre vamos a estar del lado de la ciudad. Todos sabemos que este es un peaje mal ubicado y sin criterio social”, dijo el mandatario a los manifestantes.