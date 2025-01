Adulto mayor murió atropellado por camioneta de la UNP del gobernador de Bolívar

Imagen de referencia. El vehículo asignado al esquema de protección del gobernador de Bolívar no era conducido por escoltas de la empresa, según reportes de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Un hombre identificado como Iván Enrique Cuentas Arriaga, de 74 años y oriundo del Chocó, fue atropellado en Cartagena por una camioneta asignada al esquema de protección del gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí. El hecho ocurrió el 10 de enero, pero fue el miércoles 15 de enero cuando la Unidad Nacional de Protección (UNP) confirmó los hechos a través de un comunicado oficial.

El siniestro ocurrió en el carril exclusivo de Transcaribe, cerca del Castillo de San Felipe, en el barrio El Espinal. Según el reporte policial, la camioneta Toyota blindada era conducida por Benito Madrid Escobar, contratista de la Gobernación y asesor de la Secretaría de la Mujer. El adulto mayor fue embestido mientras cruzaba la vía y falleció en el lugar. La Policía informó que el conductor manifestó que “el fallecido cruzó la vía sin percatarse del vehículo”.

La UNP declaró que el vehículo involucrado estaba asignado al esquema de protección del gobernador Arana, pero no era conducido por personal autorizado de la entidad. “Por este mal uso de las medidas, la entidad protectora adelanta investigaciones internas y tomará las medidas correspondientes”, indicó la UNP. Además, lamentó el fallecimiento del adulto mayor y afirmó que colaborará con las investigaciones.

Por su parte, la Gobernación de Bolívar aseguró que el conductor estaba realizando sus funciones habituales cuando ocurrió la colisión. “La Gobernación de Bolívar lamenta profundamente el accidente ocurrido el pasado viernes 10 de enero, en el que se vio involucrado un vehículo perteneciente a la Unidad Nacional de Protección (...) El conductor del vehículo se encontraba desempeñando sus funciones habituales cuando, de manera inesperada, se produjo la colisión tras el cruce intempestivo del adulto mayor”, declaró a El Colombiano.

Sin embargo, no dio razones de por qué el vehículo era conducido por un contratista en lugar de personal de la UNP, ni especificó si la esposa del gobernador se encontraba a bordo en el momento del accidente.

Escoltas del esquema de protección, quienes mantuvieron el anonimato, aseguraron que han reportado previamente el uso indebido de estos vehículos. “Hace rato no nos llaman. A ellos lo que les interesa es el vehículo y no el personal de protección”, expresaron. También afirmaron que “el día del accidente no había ningún escolta presente” y que el escolta asignado al vehículo envió pruebas de que no estaba involucrado.