Tarifa de energía: las variaciones que se verán en la región Caribe

Este martes 11 de octubre se conocieron las decisiones de las empresas de energía que operan en la costa Caribe, luego de que el Gobierno Nacional anunció una reducción en las tarifas. Si bien Air-e señaló que diminuirá en 5,65 % el cobro por indicador, Afinia señaló que no hará cambios por el impacto “negativo que representa a la liquidez de la empresa”.

Desde hace meses, los alcaldes de la costa Caribe han mostrado su inconformismo por el aumento en la tarifa de energía, que en algunos casos ha sido hasta del 50 %. En parte, señalan que se debe a la nueva metodología autorizada por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), pero además por condiciones particulares de la región, como el clima y la liquidación de Electricaribe, que impactan tanto en el consumo como en la gestión de los nuevos operadores.

Pero es tal la situación, que de acuerdo con la alcaldía de Barranquilla, en promedio un hogar estrato 1 en Bogotá paga en promedio $36.039, mientras que uno en las mismas condiciones en el norte del país le cobran $90.526. A lo que se suman denuncias de personas de estratos bajos, a quienes sin tener aire acondicionado en la casa les ha llegado recibos por encima de los $250.000.

Ante esta situación, el Gobierno Nacional estableció una mesa de diálogo con el sector eléctrico del país y señaló el inicio de un proceso de reducción de las tarifas, que inicia este mes con las renegociaciones dentro del sector, por lo que en el Caribe estaba al pendiente de los primeros anuncios de las empresas.

Air-e, encargada del suministro en Atlántico, Magdalena y La Guajira, indicó que hará una reducción del 5,65 %. “Yo había manifestado que no veía una reducción por encima de los dos dígitos, sino por al rededor del 5 o 7 por ciento. No es suficiente, pero se pudo avanzar”, dijo a El Heraldo John Jairo Toro, gerente de la entidad.

Jaime Pumarejo: "Nos complace cada aliado que se suma a las #TarifasJustasParaElCaribe y, más si hablamos de los operadores. Sin embargo, tenemos que seguir trabajando para lograr la justicia tarifaria."

Sumado a esto, señaló que es importante tener en cuenta otros factores como la inflación y el robo del servicio de la energía, que antes cubría por impuesto nacional y ahora lo hace directamente la región. “Más de 40 años se ha venido trabajando con proyectos, se ha venido dando presupuesto para hacer diferentes obras que mitiguen ese impacto y no se ha logrado reducir el robo de energía. Por ahora toca comprometerse con que la gente no robe energía”.

Por su parte, Afinia, que se encarga del servicio en Bolívar, Cesar, Córdoba y Sucre, señaló que no se acoge al acuerdo del Gobierno Nacional y no realizará variaciones a la tarifa, por el impacto negativo que una reducción tendría para la liquidez de la empresa.

“Afinia, dentro de las medidas establecidas, renegoció los contratos de compra de energía con generadores y comercializadores del país; sin embargo, es importante aclarar que su impacto al usuario final dependerá del comportamiento del precio en la bolsa de energía”, indicaron en comunicado. Pese a esto, no niegan la posibilidad de que en el futuro sí se puedan hacer ajustes tarifarios.

Las reacciones no se hicieron esperar. El alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo celebró el avance, pero indicó que “resulta insuficiente en el caribe colombiano cuando hemos visto aumentos en la tarifa hasta del 50 % y en muchos de los meses y que está proyectada a continuar al alza por pérdidas, mejoramiento y otras cosas. La realidad es que nosotros necesitamos un mayor esfuerzo, que debe venir no solo de los generadores, sino también de un mecanismo que las perdidas sean diseminadas en todo el país y no solo el caribe porque no es culpa nuestro”.

Como solución, el mandatario pidió incluir en la sobretasa, que se espera aplicar al sector hidroeléctrico, la estabilización tarifaria de la región Caribe. “Si no pasa, nos toca pedirle al Gobierno Nacional que haga esa compensación con el caribe colombiano”.

Rebajas de tarifas de AIRE son una BURLA.#TarifasPagablesYA pic.twitter.com/B9UDUHhK9R — Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos (@LigaUSPD) October 12, 2022

Por su parte, la Liga de Usuarios de Servicios Públicos criticó las determinaciones de ambas empresas. “Afinia es peor que Aire-e. Esta última anunció la rebaja de solo 5,6% en la tarifa eléctrica en Atlántico, Magdalena y La Guajira. Si lo de Air-e es una burla, como se dice en Barranquilla, lo de Afinia es cinismo”.

Ante la espera de nuevos anuncios, relacionados con la reducción tarifaria por parte del Ministerio de Minas, en el Congreso se tiene prevista la instalación de una Comisión Accidental para analizar las condiciones y plantear salidas, mientras en el norte del país ya se habla de nuevas manifestaciones en contra de las altas tarifas de la energía.