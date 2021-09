Trabajadores de las playas en Cartagena protestaron contra rehabilitación costera

Cientos de vendedores y guías turísticos de la playa de Bocagrande, en Cartagena, se citaron a las 9:00 a.m. de este miércoles 1° de septiembre, para protestar por la falta de socialización del proyecto de rehabilitación costera cuyas obras están próximas a iniciarse.

Desde el parque Flanagan, hasta las puertas de la alcaldía, ubicada en el Centro Histórico, más de mil personas se movilizaron por las calles de Cartagena pidiéndole a William Dau, alcalde de la ciudad, que se siente con ellos para que les explique qué sucederá con este gremio mientras se llevan a cabo las obras en la playa de Bocagrande.

Luis Castellar, vocero de los manifestantes, señaló que están preocupados porque hasta el momento la administración local no se ha comunicado con ellos para ofrecerles alternativas ante el cierre de las playas. “Necesitamos saber con seguridad en qué sitio vamos a estar, en dónde nos van a ubicar. Además de reubicarnos necesitamos que nos indemnicen, porque las playas van a quedar cerrada durante muchos meses, buscamos respuestas concretas”, le dijo Castellar a El Universal.

El proyecto de protección costera busca mitigar los efectos del cambio climático y prevenir los efectos del aumento del nivel del mar. Por tal razón se intervendrán 4.5 kilómetros de la costa cartagenera desde el espolón Iribarren hasta el centro histórico. Las obras que iniciarán el 1° de noviembre, contemplan la construcción de seis espolones, tres rompeolas, un relleno hidráulico de 80 metros, la revegetación de la zona, entre otras intervenciones. Según lo ha manifestado la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Desastres (Ungrd), el proyecto tendrá un plazo de ejecución de 18 meses.

Castellar señala que en oportunidades anteriores la alcaldía les ha quedado mal, “le he hecho llegar varios derechos de petición al alcalde de Cartagena y no ha habido ninguna respuesta de ninguna clase. Charlando con David Múnera, secretario del interior, y me dijo que se iba a sentar con nosotros y nada”. Por eso le exigen a Dau que se siente con ellos y les plantee soluciones de fondo a todas las personas que viven de las actividades que desarrollan en las playas que serán intervenidas. Hasta el momento no han recibido respuesta.