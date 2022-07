Gabriel Agamez, reconocido cirujano plástico, capturado por golpear a una mujer

El 22 de julio, Agamez tendrá una audiencia por presunta mala praxis en una operación realizada en el año 2020. Foto: Captura de video

Gabriel Agamez Moreno, cirujano plástico de Santander, fue capturado en el condominio Brisas del Mar en Cartagena, después de que las cámaras de seguridad del lugar registraron el momento en el que golpeó a una mujer quien, al parecer, era su pareja sentimental.

(Le puede interesar: Estos son los nuevos cabildantes llegan al Concejo de Medellín tras renuncias)

Los hechos habrían ocurrido en la noche del pasado martes 5 de julio. En el vídeo se puede observar cómo el médico patea a la víctima en numerosas ocasiones y luego la arrastra en el suelo.

“Me arrastra por el suelo y me da patadas por todo el cuerpo, me pegaba la cabeza contra el piso. En esos momentos se paró una familiar de él y le grita que me dejara, también salieron los vecinos y le comienzan a decir que me soltara. El vigilante del condominio se percata de las agresiones y llama a la Policía”, contó la mujer en su declaración a la Policía.

(También puede leer: ¿Quién es Ana Janeth Ibarra, la nueva secretaria de Educación del Valle?)

El hombre fue puesto a disposición de la Fiscalía y se le impuso restricción para salir del país y para acercarse a la víctima.

Video: el día de ayer el cirujano plástico Gabriel Agamez de Barrancabermeja fue captado por cámaras agrediendo a su esposa en la ciudad Cartagena.



El nivel de violencia es impresionante. #niunamas #NiUnaMás #justicia pic.twitter.com/Fz99Em4JEU — Ruta Igsabelar (@Igsabelar_) July 8, 2022

Imputado por la Fiscalía

A mediados de agosto del 2021, la Fiscalía imputó cargos a Agamez Moreno por el delito de homicidio culposo, tras la muerte de una mujer en una clínica de Barrancabermeja, por presunta mala praxis en una cirugía estética.

La paciente fue identificada como Luz Dary Silva, quien falleció hace más de dos años por una infección en la pared abdominal, que adquirió después de someterse a una operación conocida como lipólisis láser de abdomen.

(Le puede interesar: ‘Manolo’, presunto abusador de niños en Medellín, seguirá en la cárcel un año más)

Según indicó Samuel Velásquez, esposo de la víctima, a La Vanguardia, Silva fue operada cuatro meses después de haber dado a luz. “La hermana que la acompañó me dijo que nunca le hicieron una valoración. Ellas preguntaron si no pasaba nada con que estuviera lactando y les contestaron que nada, en absoluto”, señaló.

El 22 de julio, el médico tendrá una audiencia por este caso.