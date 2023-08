William Dau interpuso tutela para reclamar sus procesos ante la Procuraduría

William Dau también es investigado por la Procuraduría por irregularidades en la adquisición de diez mil pruebas rápidas para el diagnóstico del covid-19. Foto: Alcaldía de Cartagena

Un juez del noveno Circuito de Cartagena falló a favor del alcalde de la ciudad, William Dau, quien interpuso una acción de tutela contra la Procuraduría General de la Nación para que le entreguen los expedientes de los procesos disciplinarios que le han abierto, durante su administración.

Según ha indicado el mandatario en redes sociales, desde mediados de mayo han solicitado al ente de control, a través de derechos de petición, información de los procesos, pero no han obtenido respuesta, por lo que optó por la tutela, que salió a su favor y ordena a la Procuraduría, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del fallo, “dar respuesta congruente completa y de fondo a la petición de fechas del 16 de mayo del 2023 impetrada por William Dau Chamat, en lo concerniente a hacer la entrega y otorgar el acceso efectivo de copias al tutelante del expediente en todos los casos que se mencionan”.

Tras conocerse el fallo, Dau indicó que “en este tema de la Procuraduría ustedes han visto como yo digo que ellos son la columna dorsal de la corrupción, que me la tienen montada. Han visto como yo digo que ellos tapan a los corruptos y persiguen a los honestos. (...) ellos me tienen abiertas decenas de procesos y no me han querido dar copia de los expedientes, es decir, me abren investigaciones, pero las mantienen guardadas, la justicia secreta”.

El pasado 24 de julio, en primera instancia, la Procuraduría sancionó por cuatro meses al alcalde William Dau, por proferir expresiones injuriosas o calumniosas contra cualquier servidor público, en medio de una investigación por unas declaraciones del mandatario en las que se refirió a los directivos de la Universidad de Cartagena como “nido de ratas”, “corruptos” y “malandrines”, en medio de la elección del contralor local.

William Dau es uno de los alcaldes del país con mayor número de investigaciones abiertas. Además del caso con la Universidad de Cartagena, la Procuraduría lo investiga por la contratación para la elaboración del “Plan Decenal de Cultura Ciudadana y Cartageneidad” y por irregularidades en la adquisición de diez mil pruebas rápidas para el diagnóstico del covid-19.