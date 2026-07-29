Caso Ungrd, comisiones del Congreso, primeras acciones de Fujimori y más en El Despertador

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🔴 Caso Ungrd: Corte Suprema niega libertad a Iván Name y Andrés Calle

El expresidente del Senado, Iván Leonidas Name Vásquez, y el de la Cámara de Representantes, Andrés David Calle Aguas, seguirán en la cárcel por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Así lo determinó la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que revisó una solicitud presentada por los dos políticos, en la que decían que se habían vencido los términos en su proceso.

Ambos excongresistas, investigados por los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación en favor de terceros agravado, sostenían que habían transcurrido más de seis meses desde la audiencia de acusación sin que se hubiera iniciado el juicio, por lo que debían ser liberados. Sin embargo, los cálculos de la Corte apuntan a que están dentro de los tiempos para avanzar. Además, ordenaron practicar nuevas pruebas en los casos en los que son investigados.

En concreto, autorizó algunos testimonios que habían sido rechazados en primera instancia, entre ellos el del presidente de Colpensiones, Jaime Dussán Calderón. Aunque inicialmente fue descartado por considerarse repetitivo, la Corte revocó esa decisión al considerar que Dussán puede aportar una “perspectiva técnica y administrativa” sobre el trámite de la reforma pensional.

Además, la Corte ordenó incorporar como prueba los documentos relacionados con un supuesto préstamo de COP 2.800 millones que el prestamista Pedro José Castro Espinosa asegura haber obtenido y entregado al exsubdirector de la Ungrd, Sneyder Pinilla, para sobornar a Name y a Calle.

🔴 Quedaron conformadas las comisiones de Senado para el nuevo Legislativo

Ya quedaron definidas las comisiones de Senado del nuevo Legislativo para el periodo 2026-2030. Aún están pendientes las jefaturas de cada una de las comisiones. Estos espacios son los escenarios donde se estudian y debaten los proyectos de ley antes de que lleguen a la plenaria del Senado. Cada una está especializada en determinados temas, lo que permite que las iniciativas sean analizadas por congresistas con experiencia en esas materias. En total son siete comisiones.

Estos son los nombres de cada una de las comisiones:

Comisión Primera

Diana Carolina Corcho Mejía

Yuly Esmeralda Hernández Silva

Carlos Alberto Benavides Vera

Alex Javier Flórez Hernández

Isabel Cristina Zuleta

Rafael Nieto Loaiza

Hernán Cadavid Gómez

María Clara Posada

Fabio Amín

Héctor Olimpo Espinosa

Óscar Sánchez

Jonathan Ferney Pulido

Juan Carlos García

Santiago Barreto

Alfredo Deluque

Nicolás Gómez

Manuel Virgüez

Enrique Gómez

Luis Rúa

lván Cepeda

Comisión Segunda

Agmeth Scaff Tiberino

Alejandra Omaña

Mari Jurado Palomino

Honorio Henríquez Pinedo

José Alirio Barrera

Lidio García

Luis Fernando Mejía

José Omero Cuasiapud

Wadith Manzur

Antonio Correa

María Irma Noreña

Germán Rodríguez

Jennifer Pedraza

Comisión Tercera

Martín Alonso Caicedo Carabalí

Deicy Johana Osorio

José Alejandro Ocampo Giraldo

David Ricardo Racero

Christian Garcés Aljure

Juan Fernando Caicedo Callejas

María Angélica Guerra López

Alex Yirley Vargas

Yessid Pulgar

Andrea Padilla

David Barguil

Juan Carlos Garcés

Edgardo Espitia

Sara Castellanos

Gustavo Moreno

Comisión Cuarta

Wilson Neber Arias Castillo

Laura Cristina Ahumada García

Aída Avella

Kamelia Zuluaga

Carlos Manuel Meisel Vergara

Enrique Cabrales Baquero

Laura Fortich

Álvaro Monedero

Eduardo Enríquez Caicedo

Liliana Benavides

Luis Eduardo Díaz Mateus

Wilmer Carrillo

Carlos Mario Farelo

Alejandro Bermeo

Wilder Escobar

Comisión Quinta

Carmen Patricia Caicedo Omar

Yani Isabel Contreras Jiménez

Cristian Kevin Gómez Paz

Juan Fernando Espinal

Óscar Villamizar Meneses

María Eugenia Lopera

Camilo Torres

Ariel Ávila Martínez

Miguel Barreto

Marcos Daniel Pineda

Jhony Besaile

Gonzalo Baute

Didier Lobo

Comisión Sexta

Pedro Florez Porras

Walter Alfonso Rodríguez Chaparro

María Eugenia Londoño

Esteban Quintero Cardona

Julia Correa

Gerson Vargas

María Lucía Villalba

Jhon Amaya

José Gutemberg Macea

Daniel Restrepo

Ana Paola García

Nelson López

Carlos Guevara

Comisión Séptima

Sandra Claudia Chindoy

Martha Peralta Epieyú

Ferney Silva

Orlando Miguel de la Hoz

Andrés Forero Molina

Claudia Margarita Zuleta

Zandra Bernal

Leonardo Gallego

Santiago Montoya

Duvalier Sánchez

Nadia Blel Scaff

Norma Hurtado

Selmen Arana

Ana Paola Agudelo

🔴 Tras su posesión, Keiko Fujimori inicia sus primeras funciones como mandataria peruana

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, inicia sus actividades oficiales como jefa de Estado presidiendo el gran desfile cívico y militar por las fiestas de la independencia del país. Luego de jurar como la cabeza del Ejecutivo, se le escuchó decir que, de inmediato, su administración estará concentrada en “dos frentes de emergencia nacional: mitigación del fenómeno de El Niño y la seguridad ciudadana”. Habló, además, de “simplificar el funcionamiento del Estado”, enfatizó en priorizar “nuestro rol en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC)” y en abrirse a “nuevas oportunidades de inversión y cooperación con los países amigos del Medio Oriente”. También mencionó que las Fuerzas Armadas asumirán temporalmente las operaciones de seguridad y control del orden interno en las zonas del país declaradas en estado de emergencia para enfrentar el crimen organizado y la delincuencia.

🔴 La Fed decide: tasas en la mira

Hoy la Reserva Federal anunciará su decisión sobre tasas de interés en un momento clave para la economía de Estados Unidos. Bajo el liderazgo de Kevin Warsh, en su segunda reunión de política monetaria, el banco central enfrenta una inflación que se mantiene en 4,1 % interanual (el doble de su meta) y un desempleo bajo de 4,2 %. Las tasas de referencia están en el rango de 3,50 % a 3,75 % desde diciembre, y aunque la mayoría de los inversores espera un quinto mantenimiento consecutivo, más de un tercio considera posible un nuevo aumento.

🔴 Acueducto anuncia renovación tecnológica de medidores de agua en Bogotá

Este miércoles 29 de julio, la agenda de la capital estará marcada por un anuncio clave sobre los servicios públicos y la gestión del agua en la ciudad.

La Empresa de Acueducto presentará oficialmente su nuevo programa de actualización tecnológica de medidores de agua. La iniciativa busca reemplazar los contadores tradicionales para mejorar la precisión en la medición del consumo de los hogares, fortalecer la confiabilidad en el cobro de las facturas y optimizar la gestión del recurso hídrico en la ciudad.

A las 7:00 a.m., la gerencia de la entidad explicará los alcances del proyecto, los sectores donde iniciará la renovación, los tiempos de ejecución y si el cambio de medidores representará algún costo directo o trámite para los usuarios.

🔴Medellín en Copa Sudamericana

Vasco da Gama e Independiente Medellín se enfrentan este miércoles por el partido de vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026, en una serie que está completamente abierta. La cita será en Río de Janeiro, en el estadio São Januário, casa del conjunto carioca, donde el poderoso buscará avanzar a los octavos de final.

La ida terminó 2-2 y se disputó en un estadio Atanasio Girardot completamente vacío, debido a las sanciones impuestas por la Conmebol al escenario deportivo tras las protestas protagonizadas por hinchas del DIM durante la fase de grupos de la Copa Libertadores. Ahora, la serie se definirá en territorio brasileño.

Hora y dónde ver en vivo:

Hora: 5:00 p.m.

Canal: ESPN y Disney+

🔴Colombia tendrá nueva universidad pública

El Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), un órgano asesor del Mineducación, aprobó la incorporación de una nueva institución de educación superior al sistema de universidades públicas del país. Se trata de la Dirección de Educación Policial (DIEPO).

La DIEPO fue fundada hace más de ocho décadas, con la creación del Departamento Docente de la Policía Nacional. En este momento, cuenta con la acreditación de alta calidad y con una oferta de 30 pregrados técnicos profesionales y 5 universitarios.

Con esta decisión, Colombia ahora cuenta con 36 universidades públicas. La DIEPO es la institución más reciente en incorporarse, después de la Universidad de los Pueblos Pastos y Quillasingas, registrada recientemente.

🔴Paola Turbay reveló que fue víctima de un robo durante un viaje familiar por Los Balcanes

Paola Turbay contó que ella y su familia fueron víctimas de un robo mientras recorrían Los Balcanes. A través de sus redes sociales explicó que delincuentes rompieron el vidrio del vehículo en el que viajaban y se llevaron todas sus pertenencias, entre ellas maletas, morrales y pasaportes. La actriz aseguró que, tras el hecho, solo les quedó la ropa que llevaban puesta.

Pese al difícil momento, la exreina explicó que decidieron continuar con el viaje. Primero presentaron la denuncia, acudieron al Consulado de Colombia para gestionar nuevos documentos y compraron ropa básica. Aunque evitó revelar el país donde ocurrió el robo, afirmó que no quería afectar la imagen de un destino al que volvería sin dudar.