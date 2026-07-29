Caso Ungrd, comisiones del Congreso, primeras acciones de Fujimori y más en El Despertador

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🔴 Caso Ungrd: Corte Suprema niega libertad a Iván Name y Andrés Calle
El expresidente del Senado, Iván Leonidas Name Vásquez, y el de la Cámara de Representantes, Andrés David Calle Aguas, seguirán en la cárcel por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Así lo determinó la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que revisó una solicitud presentada por los dos políticos, en la que decían que se habían vencido los términos en su proceso.
Ambos excongresistas, investigados por los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación en favor de terceros agravado, sostenían que habían transcurrido más de seis meses desde la audiencia de acusación sin que se hubiera iniciado el juicio, por lo que debían ser liberados. Sin embargo, los cálculos de la Corte apuntan a que están dentro de los tiempos para avanzar. Además, ordenaron practicar nuevas pruebas en los casos en los que son investigados.
En concreto, autorizó algunos testimonios que habían sido rechazados en primera instancia, entre ellos el del presidente de Colpensiones, Jaime Dussán Calderón. Aunque inicialmente fue descartado por considerarse repetitivo, la Corte revocó esa decisión al considerar que Dussán puede aportar una “perspectiva técnica y administrativa” sobre el trámite de la reforma pensional.
Además, la Corte ordenó incorporar como prueba los documentos relacionados con un supuesto préstamo de COP 2.800 millones que el prestamista Pedro José Castro Espinosa asegura haber obtenido y entregado al exsubdirector de la Ungrd, Sneyder Pinilla, para sobornar a Name y a Calle.
🔴 Quedaron conformadas las comisiones de Senado para el nuevo Legislativo
Ya quedaron definidas las comisiones de Senado del nuevo Legislativo para el periodo 2026-2030. Aún están pendientes las jefaturas de cada una de las comisiones. Estos espacios son los escenarios donde se estudian y debaten los proyectos de ley antes de que lleguen a la plenaria del Senado. Cada una está especializada en determinados temas, lo que permite que las iniciativas sean analizadas por congresistas con experiencia en esas materias. En total son siete comisiones.
Estos son los nombres de cada una de las comisiones:
Comisión Primera
- Diana Carolina Corcho Mejía
- Yuly Esmeralda Hernández Silva
- Carlos Alberto Benavides Vera
- Alex Javier Flórez Hernández
- Isabel Cristina Zuleta
- Rafael Nieto Loaiza
- Hernán Cadavid Gómez
- María Clara Posada
- Fabio Amín
- Héctor Olimpo Espinosa
- Óscar Sánchez
- Jonathan Ferney Pulido
- Juan Carlos García
- Santiago Barreto
- Alfredo Deluque
- Nicolás Gómez
- Manuel Virgüez
- Enrique Gómez
- Luis Rúa
- lván Cepeda
Comisión Segunda
- Agmeth Scaff Tiberino
- Alejandra Omaña
- Mari Jurado Palomino
- Honorio Henríquez Pinedo
- José Alirio Barrera
- Lidio García
- Luis Fernando Mejía
- José Omero Cuasiapud
- Wadith Manzur
- Antonio Correa
- María Irma Noreña
- Germán Rodríguez
- Jennifer Pedraza
Comisión Tercera
- Martín Alonso Caicedo Carabalí
- Deicy Johana Osorio
- José Alejandro Ocampo Giraldo
- David Ricardo Racero
- Christian Garcés Aljure
- Juan Fernando Caicedo Callejas
- María Angélica Guerra López
- Alex Yirley Vargas
- Yessid Pulgar
- Andrea Padilla
- David Barguil
- Juan Carlos Garcés
- Edgardo Espitia
- Sara Castellanos
- Gustavo Moreno
Comisión Cuarta
- Wilson Neber Arias Castillo
- Laura Cristina Ahumada García
- Aída Avella
- Kamelia Zuluaga
- Carlos Manuel Meisel Vergara
- Enrique Cabrales Baquero
- Laura Fortich
- Álvaro Monedero
- Eduardo Enríquez Caicedo
- Liliana Benavides
- Luis Eduardo Díaz Mateus
- Wilmer Carrillo
- Carlos Mario Farelo
- Alejandro Bermeo
- Wilder Escobar
Comisión Quinta
- Carmen Patricia Caicedo Omar
- Yani Isabel Contreras Jiménez
- Cristian Kevin Gómez Paz
- Juan Fernando Espinal
- Óscar Villamizar Meneses
- María Eugenia Lopera
- Camilo Torres
- Ariel Ávila Martínez
- Miguel Barreto
- Marcos Daniel Pineda
- Jhony Besaile
- Gonzalo Baute
- Didier Lobo
Comisión Sexta
- Pedro Florez Porras
- Walter Alfonso Rodríguez Chaparro
- María Eugenia Londoño
- Esteban Quintero Cardona
- Julia Correa
- Gerson Vargas
- María Lucía Villalba
- Jhon Amaya
- José Gutemberg Macea
- Daniel Restrepo
- Ana Paola García
- Nelson López
- Carlos Guevara
Comisión Séptima
- Sandra Claudia Chindoy
- Martha Peralta Epieyú
- Ferney Silva
- Orlando Miguel de la Hoz
- Andrés Forero Molina
- Claudia Margarita Zuleta
- Zandra Bernal
- Leonardo Gallego
- Santiago Montoya
- Duvalier Sánchez
- Nadia Blel Scaff
- Norma Hurtado
- Selmen Arana
- Ana Paola Agudelo
🔴 Tras su posesión, Keiko Fujimori inicia sus primeras funciones como mandataria peruana
La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, inicia sus actividades oficiales como jefa de Estado presidiendo el gran desfile cívico y militar por las fiestas de la independencia del país. Luego de jurar como la cabeza del Ejecutivo, se le escuchó decir que, de inmediato, su administración estará concentrada en “dos frentes de emergencia nacional: mitigación del fenómeno de El Niño y la seguridad ciudadana”. Habló, además, de “simplificar el funcionamiento del Estado”, enfatizó en priorizar “nuestro rol en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC)” y en abrirse a “nuevas oportunidades de inversión y cooperación con los países amigos del Medio Oriente”. También mencionó que las Fuerzas Armadas asumirán temporalmente las operaciones de seguridad y control del orden interno en las zonas del país declaradas en estado de emergencia para enfrentar el crimen organizado y la delincuencia.
🔴 La Fed decide: tasas en la mira
Hoy la Reserva Federal anunciará su decisión sobre tasas de interés en un momento clave para la economía de Estados Unidos. Bajo el liderazgo de Kevin Warsh, en su segunda reunión de política monetaria, el banco central enfrenta una inflación que se mantiene en 4,1 % interanual (el doble de su meta) y un desempleo bajo de 4,2 %. Las tasas de referencia están en el rango de 3,50 % a 3,75 % desde diciembre, y aunque la mayoría de los inversores espera un quinto mantenimiento consecutivo, más de un tercio considera posible un nuevo aumento.
🔴 Acueducto anuncia renovación tecnológica de medidores de agua en Bogotá
Este miércoles 29 de julio, la agenda de la capital estará marcada por un anuncio clave sobre los servicios públicos y la gestión del agua en la ciudad.
La Empresa de Acueducto presentará oficialmente su nuevo programa de actualización tecnológica de medidores de agua. La iniciativa busca reemplazar los contadores tradicionales para mejorar la precisión en la medición del consumo de los hogares, fortalecer la confiabilidad en el cobro de las facturas y optimizar la gestión del recurso hídrico en la ciudad.
A las 7:00 a.m., la gerencia de la entidad explicará los alcances del proyecto, los sectores donde iniciará la renovación, los tiempos de ejecución y si el cambio de medidores representará algún costo directo o trámite para los usuarios.
🔴Medellín en Copa Sudamericana
Vasco da Gama e Independiente Medellín se enfrentan este miércoles por el partido de vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026, en una serie que está completamente abierta. La cita será en Río de Janeiro, en el estadio São Januário, casa del conjunto carioca, donde el poderoso buscará avanzar a los octavos de final.
La ida terminó 2-2 y se disputó en un estadio Atanasio Girardot completamente vacío, debido a las sanciones impuestas por la Conmebol al escenario deportivo tras las protestas protagonizadas por hinchas del DIM durante la fase de grupos de la Copa Libertadores. Ahora, la serie se definirá en territorio brasileño.
Hora y dónde ver en vivo:
Hora: 5:00 p.m.
Canal: ESPN y Disney+
🔴Colombia tendrá nueva universidad pública
El Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), un órgano asesor del Mineducación, aprobó la incorporación de una nueva institución de educación superior al sistema de universidades públicas del país. Se trata de la Dirección de Educación Policial (DIEPO).
La DIEPO fue fundada hace más de ocho décadas, con la creación del Departamento Docente de la Policía Nacional. En este momento, cuenta con la acreditación de alta calidad y con una oferta de 30 pregrados técnicos profesionales y 5 universitarios.
Con esta decisión, Colombia ahora cuenta con 36 universidades públicas. La DIEPO es la institución más reciente en incorporarse, después de la Universidad de los Pueblos Pastos y Quillasingas, registrada recientemente.
🔴Paola Turbay reveló que fue víctima de un robo durante un viaje familiar por Los Balcanes
Paola Turbay contó que ella y su familia fueron víctimas de un robo mientras recorrían Los Balcanes. A través de sus redes sociales explicó que delincuentes rompieron el vidrio del vehículo en el que viajaban y se llevaron todas sus pertenencias, entre ellas maletas, morrales y pasaportes. La actriz aseguró que, tras el hecho, solo les quedó la ropa que llevaban puesta.
Pese al difícil momento, la exreina explicó que decidieron continuar con el viaje. Primero presentaron la denuncia, acudieron al Consulado de Colombia para gestionar nuevos documentos y compraron ropa básica. Aunque evitó revelar el país donde ocurrió el robo, afirmó que no quería afectar la imagen de un destino al que volvería sin dudar.