Colombia tras el terremoto: triste cumpleaños de Pereira, coraje y valor entre escombros

Pereira está de cumpleaños, pero no de fiesta. La capital de Risaralda, una de las más afectadas por el terremoto del 10 de agosto, llora a sus 93 muertos, busca a 260 desaparecidos, atiende a 259 heridos y pide ayuda para reconstruir las 66 estructuras colapsadas y reparar las 67 averiadas. El 30 de agosto, importante vía bautizada en honor al día de la fundación de Pereira, no tiene desfiles, ni celebraciones. Guarda el recuerdo del desastre y es el lugar desde donde la ciudad le pide ayuda a Colombia. Más de 300 personas murieron por el terremoto en cuatro departamentos (Valle, Chocó, Caldas y Risaralda). Todas necesitan apoyo. Eso es lo que nos recuerda, con coraje y valentía, con espíritu de convite pereirano, la capital risaraldense. Es su deseo de cumpleaños.