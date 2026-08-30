Home

Colombia
30 de agosto de 2026 - 05:09 p. m.

Colombia tras el terremoto: triste cumpleaños de Pereira, coraje y valor entre escombros

Pereira está de cumpleaños, pero no de fiesta. La capital de Risaralda, una de las más afectadas por el terremoto del 10 de agosto, llora a sus 93 muertos, busca a 260 desaparecidos, atiende a 259 heridos y pide ayuda para reconstruir las 66 estructuras colapsadas y reparar las 67 averiadas. El 30 de agosto, importante vía bautizada en honor al día de la fundación de Pereira, no tiene desfiles, ni celebraciones. Guarda el recuerdo del desastre y es el lugar desde donde la ciudad le pide ayuda a Colombia. Más de 300 personas murieron por el terremoto en cuatro departamentos (Valle, Chocó, Caldas y Risaralda). Todas necesitan apoyo. Eso es lo que nos recuerda, con coraje y valentía, con espíritu de convite pereirano, la capital risaraldense. Es su deseo de cumpleaños.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Élber Gutiérrez Roa

Élber Gutiérrez Roa

Unidad de Video

Temas Relacionados

Colombia

Pereira

Terremoto

Sismo

Risaralda

Mariana Mesa

Sara Trujillo

Ana Maria Guevara

Fernando Uribe

Santiago Ramírez

30 de agosto

Cumpleaños en Pereira

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.