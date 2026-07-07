Colombia vs Suiza, nuevo dato de inflación, marchas en Bogotá y más en El Despertador

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🔴Colombia vs. Suiza, partido de los octavos de final del Mundial 2026.

Colombia se medirá contra Suiza por los octavos de final de la Copa del Mundo. La selección dirigida por Néstor Lorenzo llega invicta al compromiso y con la ilusión de volver a instalarse entre las ocho mejores del planeta, un objetivo que no alcanza desde Brasil 2014. Enfrente tendrá a un rival europeo sólido, ordenado y con experiencia en este tipo de instancias, por lo que se espera un duelo de alta exigencia en Vancouver.

El combinado cafetero viene de eliminar a Ghana por la mínima diferencia, mientras que los suizos sellaron su clasificación tras imponerse 2-0 sobre Argelia. Ambos equipos han mostrado fortaleza defensiva a lo largo del torneo, por lo que los detalles y la eficacia en las áreas podrían terminar inclinando la balanza en un partido que promete ser muy cerrado. El ganador se enfrentará en los cuartos de final al vencedor del duelo entre Argentina y Egipto.

El partido iniciará a las 3:00 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través de Gol Caracol y Ditu.

🔴 ¿Cómo avanza la inflación en Colombia?

Este martes el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) publicará el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio, cifra que muestra qué tanto se han encarecido los productos y servicios que conforman la canasta básica familiar de los colombianos.

El dato más reciente, el de mayo, mostró una variación anual del 5,84 %, lo que se tradujo en un incremento de 0,79 puntos porcentuales frente al mismo referente del año pasado.

Este dato también aleja al país de la meta de inflación trazada por el Banco de la República, la cual es del 3 %, siendo alojamiento la división del gasto que más está contribuyendo al aumento de la inflación.

🔴Continúa proceso de empalme entre De la Espriella y Petro

Desde la Casa de Nariño se surtirá una nueva reunión de los comités nacionales de empalme de Abelardo de la Espriella y Gustavo Petro. En esta cita se hará entrega de los primeros informes por parte de la saliente administración en medio de varias controversias y disputas entre ambo sectores.

En misma línea, este mismo martes iniciarán las citas sectoriales que comprometen a ministerios y otras entidades a las que desde el nuevo Gobierno se pretende poner la lupa. Cabe señalar que este proceso se enmarca bajo la lógica de un “empalme anticorrupción”, relato que desde el oficialismo se ha cuestionado.

Son 22 entidades las que tendrán que remitir los informes correspondientes a la administración entrante, siendo un trámite que se encuentra supervisado por Procuraduría y Contraloría. A partir de este 9 de julio los informes serán publicados en su totalidad.

🔴Petro cita al Pacto en la Casa de Nariño

El presidente Gustavo Petro convocó para este martes 7 de julio una cita con la totalidad de la bancada del Pacto Histórico. Según pudo conocer El Espectador, tanto la bancada saliente como la entrante se encuentran citados para las 11:00 a. m. en la Casa de Nariño.

Dentro del compilado de temas a tratar está la ruta que seguirá esta bancada ahora que retorna a las orillas de la oposición en el gobierno de Abelardo de la Espriella. En misma medida se mantendrá en alto la bandera de la “desobediencia civil” invocada por el senador Iván Cepeda.

Además, según dijo el presidente Petro, en la cita mostrará pruebas con las que supuestamente se da evidencia de un supuesto fraude cometido en las elecciones de segunda vuelta. El mandatario señala que esta alteración de las elecciones se produjo desde Estados Unidos y tiene implicación de la firma Thomas Greg & Sons

🔴 Nuevo capítulo de Futbolear, la nueva audionovela de El Espectador

Marcela Noguera, la apostadora favorita | Futbolear Capítulo III

Luego de varios días buscándola, palizas incluidas, Ignacio Mejías, el protagonista de esta audionovela, logró por fin hablar y citarse con Marcela Noguera, la mujer que lo introdujo en el mundo de las apuestas y que lo llevó a ser cómplice de un crimen, entre tantas otras cosas.

Escúchela aquí:

🔴 Se define la suerte política de Marine Le Pen

¿La líder ultraderechista Marine Le Pen podrá presentarse a la elección presidencial de 2027 en Francia? La respuesta se conocerá hoy cuando la justicia francesa emita su veredicto en un caso sobre malversación que marcará su futuro político.

La esperada decisión del tribunal de apelación de París llega cuando la ultraderecha lidera los sondeos a diez meses de la presidencial, pero aún debe confirmar quién será su cabeza de cartel: Le Pen o su protegido, Jordan Bardella.

“No tengo miedo (...) Pase lo que pase, no estaré muerta. Pase lo que pase, seguiré librando la batalla por mis ideas”, dijo la política de 57 años durante una entrevista el miércoles en la cadena LCI.

Actualmente, le impide presentarse una condena en marzo de 2025 a dos años de prisión firme, 100.000 euros (114.000 dólares) de multa y cinco años de inhabilitación inmediata por malversación de fondos públicos europeos cuando era eurodiputada.

🔴 Renuncia el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo

El ministro de Justicia y del Derecho, Jorge Iván Cuervo, confirmó su renuncia a través de un mensaje en X, en el que señaló: “He presentado mi renuncia al cargo de ministro de Justicia y del Derecho. Al señor Presidente, mi gratitud por haberme permitido servirle al país desde el ministerio”.

Asimismo, el jefe de cartera mencionó: “Me voy feliz de haber podido trabajar por una sociedad más justa e incluyente”. La renuncia del ministro se dio luego de que el presidente Gustavo Petro pidiera su salida. Su salida es la quinta remoción de un jefe de esta cartera, siendo la de mayor flujo durante estos cuatro años.

🔴 Bogotá tendrá tres movilizaciones este martes

Para este martes 7 de julio están previstas al menos tres movilizaciones en Bogotá. La primera será el plantón en defensa de la constituyente, convocado para la 1:00 p. m. en la Hemeroteca Nacional Universitaria, en la calle 26 #44A-40, en Teusaquillo. Más tarde, a las 3:00 p. m., está programado el plantón “Nunca verás un policía golpeando a un millonario”, en Vehicolda, ubicado en la calle Sexta #14-25, en la localidad de Los Mártires. La jornada cerrará con la Marcha por la Liberación de la Marihuana 2026, que irá de 4:00 p. m. a 11:00 p. m. en Engativá, con punto de encuentro en el parque ubicado detrás del Centro Empresarial Conecta, frente a los patios.

🔴 Will Smith y Jada Pinkett Smith volvieron a vivir juntos tras varios años separados

Will Smith y Jada Pinkett Smith volvieron a vivir juntos hace dos años, según una fuente cercana a la pareja citada por People. La información marca un nuevo capítulo en la relación de los actores, luego de que en 2023 Jada revelara públicamente que ambos habían permanecido separados desde 2016, aunque nunca iniciaron un proceso de divorcio.

De acuerdo con el informante, Jada regresó a la casa que comparte con Will hace dos años y desde entonces la relación ha evolucionado positivamente. “Son felices, se quieren y, como siempre, están comprometidos a apoyarse mutuamente”, aseguró la fuente al medio estadounidense.