¿Cómo descargar la cédula digital?Instrucciones y recomendaciones de la Registraduría

Imagen de referencia. Aplicación Cédula Digital Colombia. (Ilustración elaborada con generado con asistencia de la IA) Foto: La Disidencia

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La cédula digital es la versión electrónica del documento de identidad colombiano que permite a los ciudadanos llevar en su celular una versión oficial y segura de su identificación. Aunque su activación requiere pasar por varias verificaciones de seguridad, la Registraduría Nacional deja claras las indicaciones para hacerlo.

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Es importante recordar que actualmente la Registraduría emite dos versiones de la cédula digital: una física, que reemplaza a la antigua cédula amarilla con hologramas y tiene nuevos elementos de seguridad; y una móvil, que se activa en el celular y para la cual es primordial haber tramitado la física.

¿Dónde se descarga la cédula digital?

El primer paso es descargar la aplicación Cédula Digital Colombia, que está disponible de forma gratuita en la App Store y en Google Play Store. Es importante hacerlo antes de reclamar el documento físico, ya sea por primera vez o por duplicado.

Además, se recomienda usar únicamente el correo electrónico personal del titular durante el trámite de expedición, ya que ese correo quedará vinculado al proceso. La Registraduría recuerda que se debe evitar registrar correos institucionales o de servicios públicos, pues podrían presentarse fallas al recibir la contraseña y el código QR necesarios para la activación en la aplicación.

Opciones para activar la cédula digital

En la Registraduría al momento de la entrega: el funcionario mostrará un código QR en un dispositivo electrónico, y el ciudadano debe abrir la aplicación Cédula Digital Colombia, aceptar el tratamiento de datos, seleccionar “Escanear código QR” y completar la autenticación biométrica facial. Se cuenta con dos intentos por esta vía. Si no se logra, hay que esperar 24 horas para intentar la siguiente opción.

Desde la aplicación móvil Cédula Digital Colombia: se debe seleccionar “Usar mi número de identificación”, ingresar el correo registrado en el trámite, recibir un código de verificación, digitarlo en la app y seguir las instrucciones hasta completar la activación.

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La Registraduría recomienda contar con conexión estable a internet, ubicarse en un lugar bien iluminado para la verificación facial, mantener la aplicación actualizada y ubicar el celular a la altura de los ojos, moviendo solo la cabeza hasta que las flechas se alineen con los círculos numerados en pantalla.

Al terminar, el ciudadano debe crear un PIN personal de seis dígitos (sin números consecutivos ni repetidos) y confirmarlo. También se puede habilitar el acceso con huella dactilar o reconocimiento facial.

La cédula digital solo puede estar activa en un dispositivo móvil por titular. Cada vez que se abra la aplicación, se solicitará autenticación mediante Face ID o el PIN personal, para garantizar que solo el dueño del documento pueda acceder a él. Si una persona agota los intentos de activación y necesita soporte, puede escribir al correo ccdigital@registraduria.gov.co.