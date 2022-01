¿Cómo va el regreso a clases en Colombia?

La comunidad educativa en general apoya el proceso como algo positivo y necesario, en donde la nueva normalidad y los viejos problemas del sector sean una oportunidad de adecuar los colegios a las nuevas necesidades de estudiantes y maestros. Foto: Gustavo Torrijos

Es día de El Espectador le explica. Un reto, así podríamos resumir lo que ha significado el regreso físico de los estudiantes colombianos a las aulas. Tan solo en Bogotá unos 800.000 niños y niñas de preescolar, junto con los adolescentes que cursan primaria y secundaria en 400 instituciones de educación pública, volvieron a cruzar por las puertas del salón esta semana. Y así como en Bogotá, en el resto del país se buscaba “el regreso pleno de los estudiantes con bioseguridad desde el primer día del calendario académico”, nos decía María Victoria Angulo, ministra de Educación, en entrevista con El Espectador. Muchos padres, muchos expertos de centros de pensamiento, sicólogos y formadores en general esperaban hace varios meses ese retorno argumentando que el colegio no es simplemente un espacio para recibir una clase, ahora, a través de una pantalla, sino que se trata de un espacio de socialización necesario dentro del proceso de formación. Pero también aparecían los que en medio de un pico de contagios y con una variante del nuevo coronavirus avanzando, critican el regreso por considerarlo inadecuado en colegios que no cuentan con las instalaciones necesarias por problemas de infraestructura. Así que le pedimos a nuestros compañeros de varias secciones (Educación, Bogotá, Video y Nacional) que nos enviaran todos los recursos periodísticos necesarios para poder entender no solo esta coyuntura sino la importancia de la educación en un sentido más amplio, ese que nos recuerda que es un derecho que todos tenemos y que para que cumpla la misión de desarrollo integral entiende la presencialidad como un espacio fundamental. Recuerden entrar a todos los link y entender, a fondo, cada uno de los temas que aquí les vamos a contar. Comencemos: