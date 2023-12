Conciliación en lío de pasaportes, alza salario mínimo y más en El Despertador

Foto: Eder Rodríguez

🔴 Hoy se sabría si Colombia será la sede de la COP16

Hace pocos días, el Ministerio de Ambiente dio a conocer desde Dubái, sede de la Cumbre de Cambio Climático (COP28), que Colombia había presentado su candidatura para ser anfitriona de la cumbre mundial de biodiversidad (COP16) que se desarrollará en 2024. La cartera de Ambiente informó que durante la mañana de hoy se sabrá si el país será sede o no de la cumbre. Desde las 7:00 am estará reunido el equipo encargado de tomar la decisión y sobre las 9:00 am se tendría la confirmación oficial.

🔴 Primer plazo para concertar el mínimo

Este viernes es el primer plazo legal para llegar a un aumento concertado del salario mínimo para 2024.

Los sindicatos pidieron esta semana un aumento de 18 %, mientras que los empresarios no presentaron una propuesta concreta, aunque algunos han hablado de que el alza esté más cercana a la inflación, que cerraría 2023 entre 9,4 % y 9,8 %, según el Banco de la República.

Es poco probable que se llegue a un acuerdo. La mesa de negociación puede citar a sesiones extra hasta el 30 de diciembre, fecha máxima para definir un aumento del mínimo.

🔴 Leyva revisa posición del comité de conciliación tras lío con pasaportes

El canciller Álvaro Leyva se encuentra analizando la decisión del comité de conciliación que este jueves se reunió para definir una postura frente a la demanda por $117.000 millones que la firma Thomas Greg & Sons anunció tras la frustrada licitación de pasaportes. Fuentes extraoficiales aseguraron que habría inclinación por buscar un acuerdo con la firma, pero esa es precisamente la postura contraria a lo que han mostrado el ministro de Exteriores y el presidente Gustavo Petro. En todo caso, para este viernes, a las 9:30 de la mañana, está citada en la Procuraduría una nueva audiencia para buscar un acuerdo que evite el multimillonario proceso contra el Estado.

🔴 Senador Ciro Ramírez, del Centro Democrático, es capturado por caso de corrupción

El senador Ciro Ramírez fue capturado en la tarde de ayer por orden de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. La medida de aseguramiento contra el congresista fue por los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos. La investigación inició en unió de este año, porque, según la Corte, Ramírez habría tenido una intervención indebida y direccionamiento de 13 contratos, negocios jurídicos que tenían como objeto la construcción de obras en los departamentos de Quindío y Tolima, por las cuales habría recibido coimas, dentro de la red de corrupción liderada por el fallecido Mario Castaño desde el Congreso.

🔴 Los jóvenes en Chile pierden interés en el nuevo proyecto de Constitución

Hace cuatro años los jóvenes chilenos lideraron un estallido social que retumbó en América Latina y derivó en el proceso para remover un símbolo del pasado: la Constitución de la dictadura de Pinochet. Sin embargo, en el tortuoso camino fueron perdiendo interés y protagonismo. Los chilenos votarán este domingo un plebiscito sobre la segunda propuesta de Constitución redactada en menos de dos años, que, según los últimos sondeos, podría ser rechazada, tal como sucedió con el primer proyecto elaborado por movimientos de izquierda, con el respaldo del joven presidente Gabriel Boric, de 37 años.

“Hay un desgaste. Chile lleva en elecciones más de cinco años, una tras otra. La gente ya está cansada, (...) agobiada del tema. Dicen: ¿qué nos asegura que esto vaya a cambiar?”, sostiene Fernanda Ulloa, estudiante de Ciencias Políticas y presidenta de la juventud del partido político Evópoli (centroderecha), de 24 años. Después del fracaso del primer proyecto, que planteaba profundas transformaciones, como el derecho al aborto, comenzó un nuevo proceso de reforma, esta vez a cargo de un consejo elegido por voto popular y dominado por el ultraderechista Partido Republicano. Este segundo proyecto propone una Constitución más conservadora que la actual.

🔴 Bogotá, 100 millones de estrellas, abre al público

’Bogotá, 10 millones de estrellas: constelaciones’, es el show central de esta navidad. Estará en la Plaza de Bolívar a partir de este viernes 15 de diciembre e irá hasta el sábado 23 de diciembre. Tendrá dos funciones diarias de 30 minutos: una a las 7:00 p.m., y la otra a las 8:30 p.m. La agrupación Burning Caravan compuso la música especialmente para este espectáculo. Se destaca Constelaciones, una canción que rinde homenaje a las fiestas decembrinas. Según Javier Ojeda, guitarrista de la agrupación, los temas se crearon pensando en los sonidos de Bogotá y en la gran diversidad de culturas que han llegado y se han mezclado.

🔴 Inicia cierre vial en la calle 116

Este viernes 15 de diciembre se habilitará el cierre que autorizó la Secretaría de Movilidad de un carril en sentido oriente–occidente, sobre el puente vehicular de la av. calle 116 por la autonorte. El horario de cierre es de las 24 horas del díay tiene como fin, permitir las actividades de mantenimiento periódico y rehabilitación de puentes. Según el cronograma presentado por el contratista, estas actividades iniciarán a partir de las 12:00 a.m. del 15 de diciembre y finalizarán aproximadamente en tres meses.