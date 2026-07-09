Continúa el empalme, arrancan los cuartos de final del Mundial y mucho más en El Despertador

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🔴 Continúan reuniones de empalme del equipo de De la Espriella

Este miércoles, el presidente electo, Abelardo de la Espriella, estuvo en Cúcuta (Norte de Santander), desde donde dio por iniciada su gira de viajes a las regiones para los empalmes con mandatarios regionales. Desde la capital nortesantandereana se refirió a la seguridad, la infraestructura y la frontera, temas que también tocará durante sus próximos encuentros. Precisamente, se espera que su próxima parada sea Casanare y también pase por Santander, Huila y Antioquia.

En Bogotá la agenda también continuará. El equipo del “empalme anticorrupción” continúa reunido y ya concretó con la Contraloría que habrá 22 contralores delegados en las mesas técnicas que fueron dispuestas para ese proceso. Del lado del Ejecutivo del presidente Gustavo Petro ocurre un proceso similar, eso sí, sin la presencia del gobierno entrante. Las tensiones siguen creciendo de lado y lado en medio de las pullas que ha lanzado De la Espriella y la demanda que presentaron desde el Pacto Histórico, con la que se busca impedir que se realice el acto de posesión de este 7 de agosto.

🔴 Los detalles de los estados financieros de Nueva EPS

Los estados financieros comparativos de 2023 y 2024 muestran una Nueva EPS con un marcado deterioro financiero. Tras un proceso de reexpresión contable que modificó las cifras de 2023 para incorporar obligaciones y facturación que no habían sido registradas oportunamente, la entidad reportó un patrimonio negativo que pasó de COP $7,1 billones en 2023 a COP $11,9 billones en 2024.

Aunque los activos se duplicaron hasta COP $10,6 billones, cerca del 90 % corresponde a cuentas por cobrar y no a recursos disponibles, mientras que los pasivos crecieron hasta COP $22,6 billones, impulsados principalmente por el aumento de las reservas técnicas. Además, la operación continuó siendo deficitaria: en 2024 la EPS recibió COP $22,2 billones por su actividad de aseguramiento, pero el costo de prestar los servicios ascendió a COP $26,4 billones, lo que derivó en una pérdida de COP $4,8 billones. Las notas explican que parte importante de ese deterioro responde al reconocimiento contable de facturación pendiente y obligaciones de vigencias anteriores, algunas incluso desde 2008, que hasta ahora no se reflejaban plenamente en la contabilidad de la entidad.

🔴 Irán entierra al ayatolá Alí Jameneí

Irán entierra al asesinado líder supremo Alí Jameneí en la ciudad sagrada de Mashad tras cinco días de actos fúnebres en Teherán y Qom, así como en varias ciudades de Irak, justo un día después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, diera por terminada la tregua entre ambos países.

🔴 Trámites, cultura y movilizaciones marcarán la agenda de este jueves en Bogotá

Desde las 8:00 a. m. y hasta las 5:00 p. m., el IDPC realizará en Niza la primera Aprobatón de trámites patrimoniales, una jornada para orientar a propietarios y residentes sobre reparaciones locativas, primeros auxilios y anteproyectos en inmuebles ubicados en áreas de protección patrimonial.

A las 10:00 a. m., está previsto el plantón “¡No al desalojo! El Remanso 1 Resiste”, frente a la Personería de Bogotá. Más tarde, entre las 4:00 p. m. y las 6:00 p. m., el CEFE Chapinero recibirá El tambor alegre, una actividad gratuita alrededor de la percusión y las tradiciones musicales del Caribe colombiano.

La jornada cerrará con dos actividades a las 6:00 p. m.: en la Cinemateca de Bogotá se realizará una nueva sesión de Datos y relatos, con un conversatorio sobre creación digital, modelado 3D y nuevas corporalidades; mientras que en el Monumento a La Pola, en el sector de Las Aguas, se llevará a cabo una velatón por Natalia Villalba.

🔴 Arrancan los cuartos de final del Mundial

Las selecciones de Francia y Marruecos abrirán este jueves 9 de julio los cuartos de final del Mundial de Norteamérica 2026, en un duelo que se disputará en el Gillette Stadium de Boston. El encuentro está programado para las 3:00 p.m. (Gol Caracol), y repartirá el primero de los cuatro boletos disponibles hacia las semifinales del torneo.

Las otras tres llaves de cuartos se completarán en los días siguientes. España y Bélgica jugarán el viernes 10 de julio (2:00 p.m.) en el SoFi Stadium de Los Ángeles. El sábado 11 de julio habrá doble jornada, con Noruega ante Inglaterra en Miami (4:00 p.m.) y Argentina, vigente campeona del mundo, frente a Suiza en Kansas City (8:00 p.m.).

🔴 ¿Cómo funciona la Ley Sara Sofía para encontrar a niños y niñas desaparecidos?

La Ley Sara Sofía ya está en marcha en Colombia con el propósito de acelerar la búsqueda de niños, niñas y adolescentes desaparecidos. La norma creó la estrategia Alerta Colombia, un mecanismo que permitirá difundir, en un plazo máximo de una hora, la información de un menor reportado como desaparecido a través de celulares, medios de comunicación y otros canales de alcance masivo para facilitar su pronta ubicación.

La activación de la alerta podrá ser solicitada por padres, madres, cuidadores, familiares del menor o el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). En el futuro podrá hacerse mediante una plataforma virtual que esa entidad deberá habilitar en un plazo máximo de seis meses.

Mientras tanto, el trámite puede realizarse de manera presencial ante las defensorías de familia, las comisarías de familia, las inspecciones de Policía o la Policía Nacional. La alerta será gratuita y deberá contener datos como la fotografía, descripción física, ubicación y medios de contacto para reportar información sobre el paradero del menor.

La ley también dispone que, una vez activada la alerta, los operadores de telefonía móvil, medios de comunicación, plataformas tecnológicas, terminales de transporte, aeropuertos y autoridades fronterizas colaboren en la difusión de la información. La norma lleva el nombre de Sara Sofía Galván, la niña de dos años desaparecida en Bogotá en 2021, cuyo caso se convirtió en uno de los más emblemáticos de desaparición infantil en el país.