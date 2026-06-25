Tragedia en Venezuela, credencial del presidente, Clan del Golfo y más en El Despertador

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🔴 Hoy el CNE entrega la credencial al nuevo presidente, Abelardo de la Espriella

Luego de que se declarara a Abelardo de la Espriella como el nuevo presidente electo de Colombia, el Consejo Nacional Electoral anunció que este jueves se le hará entrega de la credencial junto a su fórmula, José Manuel Restrepo.

Así se dio la declaración de la elección

El abogado Abelardo de la Espriella fue declarado oficialmente como presidente de Colombia por el Consejo Nacional Electoral (CNE). El paso se concretó este miércoles pasadas las tres de la tarde. Revisadas las reclamaciones y finalizados los escrutinios a nivel municipal, departamental y nacional, el avalado por Defensores de la Patria es ahora el nuevo jefe de Estado tras confirmarse que derrotó al senador Iván Cepeda.

El presidente del CNE, el magistrado Cristian Quiroz (Alianza Verde), confirmó que –tras revisar el preconteo– los resultados oficiales y vinculantes del escrutinio le dieron la victoria a De la Espriella y a su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo. En la audiencia, que se extendió por tres días, estuvieron presentes la Misión de Observación Electoral, la delegación de la MOE Internacional y el registrador delegado para Asuntos Electorales, Jaime Hernando Suárez, así como delegados de la Procuraduría.

“Cada solicitud fue atendida, cada voto fue contado y solo cuando se agotó este examen y no antes, damos por terminado el escrutinio y damos paso a esta declaratoria”, dijo Quiroz. “Se invita al candidato y a su fórmula vicepresidencial a hacer la entrega oficial de las credenciales el día de mañana”, finalizó.

🔴 Venezuela mide el impacto de los sismos que la sacudieron el miércoles

Venezuela amanece este jueves bajo Estado de Emergencia Nacional y sumida en la incertidumbre tras el doble impacto sísmico de magnitudes 7,2 y 7,5 que sacudió el norte del país.

Los equipos de rescate y voluntarios civiles trabajaron contrarreloj durante toda la noche retirando escombros de edificaciones colapsadas, como la de 22 pisos en Altamira, y en el estado La Guaira, que permanece incomunicado por vía aérea tras el cierre definitivo del Aeropuerto Internacional de Maiquetía debido a severos daños estructurales.

La jornada arranca con una paralización casi total de las actividades cotidianas en las zonas afectadas: las clases están suspendidas por lo que resta de la semana, los sistemas Metro y Ferrocarril siguen inoperativos y el servicio de gas directo continúa cortado de manera preventiva. Mientras el personal de salud atiende en contingencia a una cifra aún indeterminada de heridos en hospitales públicos y clínicas privadas, la población durmió en calles y plazas ante el temor latente de las réplicas.

🔴 Distrito ofrece ayuda para Venezuela tras dos terremotos

Tras los dos terremotos de magnitud 7,1 y 7,5 registrados en Venezuela y que ya dejan miles de víctimas heridas, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, dio instrucciones al director del Idiger, Guillermo Escobar, para que, a través de la UNGRD, coordine todas las acciones y apoyos que se puedan brindar al pueblo venezolano.

Por fortuna, en la capital y los 116 municipios de Cundinamarca, el reporte preliminar es de tranquilidad, pues si bien se registraron réplicas, no hubo daños en infraestructura o personas lesionadas. Aun así, desde la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres de Cundinamarca, el Cuerpo de Bomberos del departamento y el Idiger, anunciaron que mantienen los protocolos de monitoreo y verificación para atender cualquier reporte.

🔴 Paz total: Gobierno habría ofrecido suspender bombardeos e inteligencia al Clan del Golfo

Un nuevo escándalo golpea la Política de Paz Total del presidente Gustavo Petro. Una investigación de Noticias Caracol reveló varios audios en los que el entonces comisionado para la Paz, Danilo Rueda, habría ofrecido gabelas al Clan del Golfo, como frenar bombardeos, desescalar operaciones de la Fuerza Pública y retirar capacidades de inteligencia en zonas de influencia de esa organización criminal, la más grande y poderosa del país con más de 9.000 integrantes.

Las grabaciones hacen parte de un encuentro realizado en el Urabá antioqueño apenas tres semanas después de la llegada de Petro a la Casa de Nariño. En la reunión participaron Rueda, Jerónimo –uno de los comandantes del Clan del Golfo–, así como abogados y asesores de esa organización.

Según las grabaciones, Rueda propuso “jugar a los congelados”, una fórmula con la que se habría buscado evitar acciones ofensivas de ambas partes mientras avanzaban acercamientos exploratorios con ese grupo armado.

El excomisionado Rueda respondió que esas conversaciones de septiembre de 2022 fueron parte de una fase de exploración y no de una negociación de paz formal.

El exministro de Defensa Iván Velásquez ha negado las declaraciones de Rueda y dijo que nunca supo de esas gabelas. El Gobierno tiene actualmente un proceso de paz con el Clan del Golfo, pero en cabeza de Álvaro Jiménez. Ni la mesa con ese grupo armado ni la Oficina del Comisionado de Paz se han pronunciado.

🔴 Audiencia clave en la JEP, de cara a su quinta sentencia

Este 25 y 26 de junio de 2026, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) adelantará en Medellín una diligencia clave dentro de la investigación de los casos 03 y 04, relacionados con las ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos y la situación territorial en la región de Urabá, en Antioquia. Se trata de la audiencia de verificación de cumplimiento de condiciones adelantada por parte del Tribunal para la Paz.

La diligencia es clave porque es la antesala a la emisión de las sentencias restaurativas de la JEP. En este caso, la audiencia revisará el nivel de satisfacción de las víctimas con los aportes de siete exmilitares imputados como máximos responsables de 35 asesinatos y desapariciones forzadas cometidas entre 1997 y 2007 en el noroccidente de Antioquia, así como los crímenes cometidos en el cementerio Las Mercedes de Dabeiba.

Durante la audiencia, víctimas y comunidades, comparecientes, entidades públicas y privadas, así como autoridades territoriales, se reunirán para revisar de forma detallada que se cumplan las condiciones necesarias para satisfacer el compromiso del Estado y de los responsables de reparar a las víctimas y su territorio. Tras la diligencia, el Tribunal tendrá un plazo de 31 días para emitir su tercera sentencia de tipo restaurativo.

🔴 Presencia de fragata portuguesa en San Andrés

Coralina, la autoridad ambiental del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, informó que hay presencia ocasional de fragata portuguesa (Physalia physalis), una especie también conocida como aguamala.

“Este organismo marino puede llegar a nuestras playas debido a las corrientes y condiciones oceanográficas propias de la temporada. Aunque su presencia no impide el disfrute de las playas, es importante adoptar medidas de precaución para evitar incidentes”, dijo Coralina en un comunicado.

Los tentáculos de la fragata portuguesa tienen púas que pueden inyectar toxinas al contacto con humanos. Por eso, la autoridad ambiental recomienda observar las condiciones del mar antes de ingresar, supervisar a niños y niñas, evitar tocar organismos marinos desconocidos y atender a las recomendaciones de salvavidas y autoridades costeras.

🔴 Inflación y PIB: doble examen para la economía de EE. UU.

Hoy se conocerán dos cifras clave: la inflación medida por el índice de Gastos de Consumo Personal (PCE), indicador preferido de la Reserva Federal, y el Producto Interno Bruto (PIB). El mercado llega con nervios: en mayo el IPC se aceleró a 4,2 % interanual, con energía disparada por la guerra en Irán, y el PCE ya había tocado máximos de tres años en su última lectura.

El PIB, por su parte, creció 2 % anualizado en el primer trimestre, menos de lo esperado, con un consumo debilitado y un gasto público que sostuvo la cifra.

El resultado de hoy será decisivo: un PCE alto reforzaría la expectativa de alzas en tasas, que por ahora están congeladas; un PIB flojo confirmaría que la economía se sostiene más por gasto público que por inversión y consumo.

🔴 Horas decisivas en Oriente Medio

El Líbano asume con incertidumbre hoy la última jornada de negociaciones entre el Líbano e Israel en Washington, mientras el Ejército de Israel sigue incumpliendo el alto el fuego con ataques esporádicos contra puntos del sur del país.

Entre tanto, la disputa sobre las inspecciones de la agencia nuclear de la ONU en las instalaciones atómicas iraníes atacadas durante la guerra del año pasado amenaza con convertirse en uno de los principales escollos en las negociaciones entre Irán y Estados Unidos, que tienen previsto reanudar las conversaciones técnicas la próxima semana.

Conferencia para la Recuperación de Ucrania

Varios líderes europeos, entre ellos el canciller alemán, Friedrich Merz, la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, y la primera ministra ucraniana, Yulia Sviridenkov, participan en la Conferencia para la Recuperación de Ucrania en la ciudad polaca de Gdansk.

Ola de calor en Europa

Europa continúa sufriendo el calor sofocante con temperaturas extremas que afectan a millones de personas en una veintena de países del continente y alteran tanto horarios laborales y escolares como transportes y servicios eléctricos.

🔴 Se definen más grupos del Mundial de Norteamérica 2026

Este jueves 25 de junio se cierran tres grupos del Mundial de Norteamérica 2026. El primero en la agenda es el E, en el que el duelo entre Ecuador y Alemania en el MetLife Stadium de Nueva Jersey llama la atención. En simultáneo jugarán Costa de Marfil y Curazao en Lincoln Financial Field de Filadelfia. Ambos duelos tendrán su pitazo a partir de las 3:00 p. m. (hora colombiana).

Luego será el turno del Grupo D con dos duelos. Turquía -ya eliminada- se mide con Estados Unidos en el SoFi Stadium de Los Ángeles. Al mismo tiempo, se enfrentarán Paraguay y Australia en el Levi’s Stadium de San Francisco con el segundo lugar de la zona en juego. La pelota rodará a partir de las 6:00 p. m. en ambos escenarios.

El Grupo F también llega a su definición con Túnez vs. Países Bajos en el Arrowhead Stadium de Kansas City y Japón vs. Suecia en el AT&T Stadium de Dallas, ambos a las 9:00 p. m. (hora colombiana). Países Bajos y Japón ya tienen el cupo garantizado con cuatro puntos cada uno, mientras que Suecia, tercera con tres unidades, necesita vencer a los nipones para asegurar su clasificación sin depender de terceros.

🔴 Brooklyn Beckham estaría “furioso” con sus papás por incluirlo en sus recientes publicaciones de redes

La relación de Brooklyn con sus padres, David y Victoria Beckham, sigue en aumento. Según informes de medios internacionales, el joven habría mostrado su descontento tras ser mencionado en publicaciones de Instagram por el Día del Padre. Aunque estas publicaciones pretendían ser un gesto familiar, Brooklyn ya había expresado anteriormente su deseo de no ser etiquetado ni mencionado públicamente, especialmente debido a la distancia que ha tomado con ellos en medio de su conflicto familiar.

Esto hace parte de la disputa que ha estado en el centro de atención durante meses, donde Brooklyn ha acusado a sus padres de manipulación y ha señalado las tensiones que han surgido a raíz de su matrimonio con Nicola Peltz. A pesar de esto, David y Victoria continúan compartiendo mensajes que incluyen a toda la familia, lo que parece haber aumentado el malestar de Brooklyn y reavivado el debate sobre la ruptura en su relación.