Crisis en el Catatumbo, el futuro de Venezuela, la Liga BetPlay y más en El Despertador

Foto: Eder Rodríguez

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

🔴 Guerra en Catatumbo: un año de la crisis humanitaria

Se cumple un año de la crisis humanitaria en el Catatumbo, catalogada como una de las más graves que ha enfrentado el país en las últimas dos décadas. Desde enero de 2025, esta región de Norte de Santander vive una situación de derechos humanos sin precedentes por los enfrentamientos entre el ELN y el Frente 33 de la disidencia Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF). El conflicto ha dejado cerca de 100.000 personas desplazadas, cientos de personas confinadas y miles en condiciones de extrema vulnerabilidad.

En las últimas semanas, el endurecimiento de la confrontación entre ambos grupos ha tenido como epicentro al corregimiento de Filo Gringo, en el municipio de El Tarra. Lo que ha vivido ese territorio es la muestra más cruda del deterioro humanitario en la región.

En medio del panorama de violencia en la frontera, marcado por la situación en Venezuela y un posible fortalecimiento del ELN —que ha tenido al país vecino como retaguardia histórica—, hay temor de que el conflicto se profundice.

🔴 Rodríguez promueve reforma petrolera en Venezuela

La presidenta interina de Venezuela Delcy Rodríguez presentó este jueves un proyecto para reformar la ley de Hidrocarburos, mientras ajusta su relación con Estados Unidos tras el bombardeo que llevó a la caída de Nicolás Maduro. Rodríguez elevó al parlamento el mensaje anual de Maduro. Ella era su vicepresidenta y asumió el poder tras la incursión estadounidense del 3 de enero.

Su gestión avanza bajo presión del mandatario estadounidense Donald Trump, que ha dicho estar a cargo del país y que controlará las ventas de crudo. Petroleras estadounidenses fueron invitadas a operar en Venezuela e invertir miles de millones de dólares para recuperar la industria petrolera, desatendida durante décadas.

“Hemos traído el proyecto de ley de reforma parcial de la ley orgánica de Hidrocarburos para incorporar los modelos productivos que están en la ley antibloqueo”, explicó Rodríguez. La llamada ley antibloqueo es un instrumento legal de 2020 que permitió inversiones bajo un velo de hermetismo para sortear las sanciones que impuso Estados Unidos desde 2019.

🔴 Policía tiene definidos sus cambios para iniciar 2026

El Ministerio de Defensa ya expidió dos resoluciones en las que ordenó el cambio de cargo de 10 uniformados. Dentro del revolcón al interior de la institución, habrá movimiento en dependencias como la Dirección de Investigación Criminal e Interpol y la dirección de departamentos en distintas zonas del país. De acuerdo con las resoluciones 2875 y 2876 del 31 de diciembre de 2025, 10 coroneles dejarán sus actuales cargos y pasarán a otras dependencias dictadas por la cartera. Según conoció este diario, aunque el director de la Policía, el general William Rincón, anunciará públicamente los cambios el próximo viernes 16 de enero, los uniformados ya fueron notificados de los traslados. Fuentes de la institución castrense sostienen que solo resta que se establezcan las fechas en las que se materializarán las decisiones.

🔴 Una papelera en Barranquilla aportó la mayoría de las donaciones que recibió Iván Cepeda en la consulta

La financiación del senador Iván Cepeda provino en un 87 % de donadores particulares. El mayor donador fue ‘Samat Publicidad S.A.S.’ que entregó COP 609 millones, lo que equivale a un 73 % de las donaciones. Es una empresa barranquillera con actividades económicas como impresiones, comercio al por mayor de productos textiles y publicidad.

La compañía figura con matrícula mercantil desde 2018, y sus representantes legales son Javier Antonio Pérez Páez y Juan Carlos Páez Mendoza. El primero de ellos también le donó a Cepeda cerca de COP 116 millones —el 13 % del dinero donado—.

Samat Publicidad reportó cero ingresos por actividad ordinaria. Así mismo, registra COP 20 millones de capital pagado, distribuido en 20 acciones equivalentes a COP 1 millón cada una, según la Cámara de Comercio de Barranquilla.

🔴 Deuda externa subió más de USD 20.000 millones

La deuda externa no hace ruido cuando sube. Solo cobra. Y cada punto que avanza deja menos aire al presupuesto. Según el más reciente informe del Banco de la República, en octubre, la deuda externa bruta del país alcanzó los USD 239.134 millones. El país pasó a deber el 52,8 % de todo lo que produce a deber el 54,9 % del PIB.

El sector público debe USD 145.430 millones (33,4 % del PIB), con implicaciones de pagos a largo plazo por USD 144.178 millones. En cambio, el sector privado (empresas y hogares) llegó a USD 93.724 millones (21,5 % del PIB).

La discusión llega justo cuando el Gobierno emitió casi USD 5.000 millones en bonos, una de las mayores en la historia, con el objetivo de pagar deuda más cara a corto plazo y servir de salvavidas para el presupuesto de 2026.

🔴 Mesa directiva del Concejo de Bogotá

Este viernes 16 de enero de 2026, a partir de las 9:00 a. m., se llevará a cabo la continuación de la elección de la Mesa Directiva de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, en sesión del Concejo de Bogotá, en el marco de la Comisión Primera Permanente del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.

🔴 Plan cultural en Suba

La Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá, BibloRed, invita a las familias a participar de manera gratuita en las Biblovacaciones con la actividad Ciencia en familia, una jornada pensada para que niños y niñas vivan una experiencia de descubrimiento y creatividad en la biblioteca pública Francisco José de Caldas, en Suba.

🔴 Inicia la Liga BetPlay 2026-I

La nueva temporada del fútbol colombiano abre su telón con los compromisos entre Deportivo Pereira y Llaneros, a las 6:20 p.m., y Fortaleza contra Alianza Valledupar a las 8:30 p.m..