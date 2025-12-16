Logo El Espectador
Colombia
Cuando el miedo se llena de agua

La historia cuenta cómo en San José de Uré (Córdoba), la vida cotidiana transcurre entre la vigilancia del agua, la memoria del conflicto armado y los saberes heredados. Durante la temporada de lluvias, la quebrada se convierte en amenaza, refugio y testigo de los miedos, las resistencias y las formas de habitar un palenque donde el agua no siempre limpia.

Alex Manuel Galván Guzmán
17 de diciembre de 2025 - 11:00 a. m.
Foto: Archivo Particular

En San José de Uré, durante los meses de octubre y noviembre, el miedo se llena de agua. Todas las familias, en especial aquellas que viven al lado de la quebrada de Uré, se mantienen en estado de alerta. El resto del año el miedo se llena de otras cosas. Ana Judith, una mujer negra cuyos ojos brillan como círculos de plata, raya un coco en la sala de su casa, ubicada en el barrio Rabolargo, específicamente, a orillas de la quebrada. Afuera, las nubes grises oscurecen la mañana. El viento trae noticias con olor a lluvia. Ana, divide su...

Por Alex Manuel Galván Guzmán

