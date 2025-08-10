¿Cuánto pesan las silletas del desfile de silleteros en la Feria de las Flores?

Conozca cuánto pesan, lo que representan, por dónde será el desfile y su horario oficial. Foto: EFE - Luis Eduardo Noriega A

La Feria de las Flores es una de las fiestas más representativas de Medellín y de todo el país. Entre sus eventos, el Desfile de Silleteros es de los más esperados. Esta tradición rinde homenaje a los campesinos de la región, quienes cultivan y cargan estas flores año tras año con orgullo.

Más allá de la emoción que despierta, muchos se preguntan algo en particular, ¿cuánto pesan las silletas que llevan los silleteros? Estas estructuras, hechas con flores naturales, son un verdadero símbolo de la feria en general y los silleteros las cargan alrededor de 2 km. Pues debido a esto, a continuación, le contamos datos importantes sobre este desfile para que tenga en cuenta cada detalle.

¿Cuándo es el desfile de los silleteros en Medellín en 2025?

El Desfile de Silleteros 2025 se llevará a cabo el domingo 10 de agosto, según el cronograma oficial de la Feria de las Flores. La ruta que inicia en el puente Guayaquil y finaliza en la Plaza Mayor.

¿Cuánto pesa una silleta de flores?

En el desfile compiten varias categorías tradicionales, cada una con características únicas:

Silleta Tradicional

Basada en los cargueros de flores originales.

Diseño sencillo con flores dispuestas horizontalmente.

Peso estimado: 30 a 50 kg.

Silleta Emblemática

Representa mensajes sociales, ambientales o culturales.

Diseño más elaborado, requiere estructura especial.

Peso estimado: 50 a 80 kg.

Silleta Monumental

De gran tamaño y complejidad.

Usan miles de flores y técnicas artísticas avanzadas.

Peso estimado: 80 a 120 kg o incluso más.

Silleta Comercial

Diseñada por encargo de empresas o marcas.

Puede incluir logos, nombres y conceptos visuales.

Peso estimado: 60 a 100 kg.

Silleta Infantil o Juvenil

Hecha por niñas, niños o adolescentes.

Tamaño y peso reducidos.

Peso estimado: 10 a 25 kg.

Las silletas no son simples arreglos florales, son un símbolo del orgullo campesino antioqueño. Cada silleta representa una herencia familiar, pues muchas se elaboran en núcleos familiares que han pasado este arte de generación en generación. También representan una forma de resistencia cultural, al reflejar la identidad antioqueña y su conexión con la tierra.

En promedio, las silletas pueden pesar entre 30 y 120 kilogramos, dependiendo de su categoría y diseño, que definen la tradición que busca mantener viva la feria.