Alcalde de Chía culpa al Gobierno por retrasos en la Troncal de Los Andes

En medio del creciente malestar por los problemas de movilidad en el municipio de Chía, el alcalde Leonardo Donoso lanzó una dura crítica al Gobierno Nacional por la paralización del proyecto de la Troncal de Los Andes, cuya Unidad Funcional 3 permanece detenida por una medida judicial desde hace varios años.

“El Gobierno tiene la llave, pero no la voluntad. Al Gobierno Nacional le quedó grande el desarrollo del país”, afirmó el mandatario durante una mesa de trabajo realizada en el Ministerio del Interior, convocada para abordar las consecuencias de la restricción vehicular y la congestión sobre la Avenida Pradilla.

Cabe aclarar que desde mayo de este año Chía inició la restricción de vehículos automotores con un peso superior a las 3.4 toneladas a través de la implementación de la medida de pico y placa ambiental. La restricción para vehículos de más de 3.4 toneladas aplica desde las 08:00 a.m. hasta las 04:30 p.m. en corredores viales clave como la Av. Pradilla.

Donoso fue enfático en señalar que la administración municipal y los transportadores están atados de manos. Según explicó, la única solución estructural es que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) autorice la modificación de la licencia ambiental que afecta el tramo paralizado del proyecto vial.

“No es un tema de recursos, es un tema de voluntad política y celeridad administrativa”, aseguró, al referirse a los más de siete años de retrasos que acumula la obra. De acuerdo con el alcalde, buena parte del problema se originó por una demanda que derivó en una medida cautelar durante la pandemia. La demanda señalaba la existencia de un humedal en la zona, a pesar de que, según la administración municipal, ya existía una licencia para construir canchas de polo.

Meses después, cuando parecía que el trámite de modificación de licencias avanzaba con una audiencia pública, esta fue suspendida, presuntamente tras denuncias del Secretario de Transparencia, Andrés Idárraga. Esto, según Donoso, ha vuelto a frenar el proceso y ha dejado a los ciudadanos pagando el precio con su tiempo y calidad de vida.

“Los transportadores y los ciudadanos pierden más de una hora todos los días en apenas 830 metros de vía que conecta dos concesiones viales. Eso no es calidad de vida para nadie”, sostuvo.

En @MinInterior el alcalde Donoso reiteró ante representantes de transportadores que solución a restricción vehicular no está ni en el gremio ni en la Admón municipal, sino en el Gob Nacional y ANLA. Ante el irrespeto de representantes del transporte el alcalde se paró de la mesa pic.twitter.com/VBdHfMGgZK — Alcaldía de Chía (@AlcaldiaChia) September 22, 2025

Durante la reunión, el ambiente se tornó tenso por la actitud de algunos representantes del gremio transportador, lo que llevó al alcalde a retirarse del recinto. “No necesitamos confrontaciones, necesitamos unidad para exigir soluciones reales del Gobierno Nacional. Chía no puede quedar ahogada de por vida”, expresó antes de abandonar la mesa.

El mandatario reiteró que existen precedentes en otras regiones del país donde se han aprobado ajustes al trazado de obras viales y la construcción de viaductos, por lo que no habría impedimentos técnicos para autorizar un ajuste de apenas 150 metros en el proyecto conocido como AccesNorte.

Con una ciudadanía cada vez más afectada por la inacción y los desencuentros institucionales, el caso de la Troncal de Los Andes se convierte en un símbolo del estancamiento de la infraestructura en Colombia: obras detenidas por disputas administrativas, conflictos ambientales sin resolver y decisiones que no llegan. Mientras tanto, Chía sigue atrapada en un cuello de botella, a la espera de que la voluntad política finalmente se traduzca en soluciones concretas.

