¡Atención runners! Anuncian fechas oficiales para la Media Maratón de Cundinamarca

Todo está listo para la Media Maratón de Cundinamarca 2025, la carrera más grande del departamento y una de las más concurridas del país, que este año tendrá como escenario el municipio de Girardot.

La cita será el sábado 25 y domingo 26 de octubre, en un evento que combina deporte, integración social y turismo, y que espera superar la cifra de los 8.000 participantes de la primera edición.

La presentación oficial se hizo en el Salón de Gobernadores, con la presencia del mandatario departamental, Jorge Emilio Rey; la gerente de Indeportes, Luz Marina Chuquén González; el presidente de la Federación Colombiana de Atletismo, Félix Marrugo; el presidente de la Liga de Cundinamarca, David Velázquez; y el alcalde de Girardot, Salomón Said Arias.

Allí se dieron a conocer las novedades de esta segunda edición, entre ellas la modalidad 3K Canicross, que permitirá a los corredores participar con sus mascotas, fortaleciendo el vínculo humano-animal y promoviendo el bienestar compartido.

La competencia tendrá diferentes distancias adaptadas a cada perfil: 3K, 5K, 10K y 21K. El sábado 25 se disputarán las pruebas de 3K y 5K en la tarde, mientras que el domingo 26 en la mañana se correrán los 10K y 21K. Las inscripciones estarán abiertas desde el miércoles 13 de agosto, a través de un código QR habilitado por la organización, con un costo único de $ 60.000 para todas las modalidades.

El certamen contará con la participación de atletas de categorías Élite, Máster A, Máster B y silla de ruedas, y se espera la presencia de algunos de los mejores corredores del país y de Sudamérica. Entre los confirmados están Jeison Suárez, récord nacional de maratón y mejor latinoamericano en Tokio 2021; Carlos Sanmartín, participante en los Olímpicos de Tokio 2021 o Carolina Tabares, campeona nacional de 5.000 metros planos.

También figuran Andrés y Sergio López, campeones universitarios en pruebas de fondo; Shelsy Sarmiento, campeona nacional y Alexandra Aldana, ganadora de la Carrera de la Mujer 2025. La lista internacional incluye a Cristian Bascones (Ecuador), Lorena Sosa (Uruguay), René Champi (Perú) y el paraguayo Derlys Ayala, atleta olímpico en Río 2016 y Tokio 2021.

La bolsa de premios asciende a $91.600.000, distribuidos en todas las categorías. En los 21K masculino y femenino, el primer puesto recibirá $10 millones, el segundo, $5 millones, y el tercero $3 millones. En los 10K, los ganadores obtendrán $5 millones, $3 millones y $2 millones respectivamente. En las otras categorías (5K, 3K y Máster A y B) los premios oscilarán entre los $500.000 y los $2 millones.

En la primera edición, realizada en 2024, los ganadores de los 21K élite fueron Joseph Kiprono (Kenia), seguido por el colombiano Carlos Patiño y el ecuatoriano Cristian Salvador Vásconez; mientras que en la rama femenina se impuso Naomi Maiyo, de Kenia, por encima de las colombianas Carolina Tabares y Angie Zuleima Nocua Soler. En los 10K élite se destacaron Gerald Nicolás Giraldo, Nicolás Herrera y Carlos Sanmartín en masculino, y Ana Milena Orjuela, Angie Nocua y Alexandra Aldana en femenino.

Además de ser un evento deportivo avalado por la Federación Colombiana de Atletismo y parte del calendario nacional, la Media Maratón se proyecta como una estrategia de promoción turística y económica para Girardot.

Miles de visitantes se espera que lleguen a la ciudad durante el fin de semana de la carrera, activando hoteles, restaurantes y comercios. “La Media Maratón fortalece el turismo deportivo y ayuda a activar la economía local. Esto reafirma la promoción del deporte como eje de salud, cohesión social y proyección regional”, destacó el gobernador Rey.