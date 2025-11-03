Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Colombia
Cundinamarca
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Buscan a responsables de tala indiscriminada de árboles y frailejones en Tenjo

En un área de importancia ambiental de este municipio, desconocidos talaron árboles protegidos. La comunidad denuncia que por el Ecocidio hoy nadie responde. Esto explicó la alcaldía.

María Angélica García Puerto
María Angélica García Puerto
03 de noviembre de 2025 - 10:00 p. m.
La deforestación afectó especies nativas propias de los ecosistemas de páramo.
La deforestación afectó especies nativas propias de los ecosistemas de páramo.
Foto: CAR

El pasado 20 de octubre, cuando Eduardo Moreno, habitante de la vereda Churuguaco Alto, del municipio de Tenjo (Cundinamarca), escuchó las guadañas, podadoras y machetes no dudó en acercarse. Con su celular en mano, para tener evidencia, grabó el momento en el que al menos 10 hombres talaban frailejones y árboles nativos, en plena zona de Reserva de la Cuenca Alta del Río Bogotá (RFPP) y del Distrito de Manejo Integrado (DMI), del Cerro de Juaica. Esa misma tarde, acudió a la Secretaría de Desarrollo Económico y Medio Ambiente, para solicitar...

María Angélica García Puerto

Por María Angélica García Puerto

Cubre temas de seguridad, primera infancia, educación, movilidad, derechos humanos y género.@_amariag

Temas recomendados:

Cundinamarca

CAR

Tenjo

Ambiente

Medio ambiente

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación

 

Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.