Buscan a responsables de tala indiscriminada de árboles y frailejones en Tenjo

La deforestación afectó especies nativas propias de los ecosistemas de páramo. Foto: CAR

El pasado 20 de octubre, cuando Eduardo Moreno, habitante de la vereda Churuguaco Alto, del municipio de Tenjo (Cundinamarca), escuchó las guadañas, podadoras y machetes no dudó en acercarse. Con su celular en mano, para tener evidencia, grabó el momento en el que al menos 10 hombres talaban frailejones y árboles nativos, en plena zona de Reserva de la Cuenca Alta del Río Bogotá (RFPP) y del Distrito de Manejo Integrado (DMI), del Cerro de Juaica. Esa misma tarde, acudió a la Secretaría de Desarrollo Económico y Medio Ambiente, para solicitar...