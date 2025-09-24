Cundinamarca construirá 47 aulas para educar y reforestar con especies nativas

Cuenta con una inversión de más de $9 mil millones. Foto: Cortesía

Cundinamarca le apuesta a una estrategia que combina educación ambiental y restauración ecológica. La CAR (Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca) dio inicio a la construcción de 47 aulas ambientales forestales en distintos municipios del departamento, empezando por Carmen de Carupa y Zipaquirá.

Los espacios funcionarán como viveros y centros educativos al mismo tiempo. Cada uno contará con zonas de germinación y crecimiento de especies nativas, áreas de almacenamiento de materiales, recolección de aguas lluvias, sistemas sépticos, puntos de agua y energía, además de un aula especialmente diseñada para talleres y jornadas de sensibilización ambiental.

El objetivo es doble: por un lado, producir material vegetal que apoye procesos de reforestación y restauración de ecosistemas; por el otro, formar a las comunidades en sostenibilidad, biodiversidad y cuidado del entorno natural.

“Con esta iniciativa estamos contribuyendo a que los municipios, no solo cuenten con viveros para la producción de material vegetal, que más adelante puedan utilizar en jornadas de plantación o procesos de reforestación, sino que también dispongan de este espacio como un entorno educativo que le permita a las comunidades aprender sobre sostenibilidad, biodiversidad y el cuidado de los ecosistemas”, indicó Alfred Ignacio Ballesteros, director general de la CAR.

La inversión total del proyecto supera los $9 mil millones. Cada aula ambiental tendrá un costo estimado entre 180 y 205 millones, dependiendo de las condiciones del terreno y las necesidades técnicas de cada municipio.

Con esta iniciativa, se espera fortalecer el compromiso ambiental desde las comunidades locales, integrando el aprendizaje con acciones concretas frente a la crisis climática y la pérdida de biodiversidad.

