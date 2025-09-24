No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Colombia
Cundinamarca

Cundinamarca construirá 47 aulas para educar y reforestar con especies nativas

Los espacios funcionarán como viveros y centros educativos al mismo tiempo. La estrategia empieza en Carmen de Carupa y Zipaquirá.

Redacción Bogotá
Redacción Bogotá
24 de septiembre de 2025 - 06:41 p. m.
Cuenta con una inversión de más de $9 mil millones.
Cuenta con una inversión de más de $9 mil millones.
Foto: Cortesía
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Cundinamarca le apuesta a una estrategia que combina educación ambiental y restauración ecológica. La CAR (Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca) dio inicio a la construcción de 47 aulas ambientales forestales en distintos municipios del departamento, empezando por Carmen de Carupa y Zipaquirá.

Le puede interesar: Disturbios en la Nacional generan cruce de versiones entre directivas y vigilancia

Los espacios funcionarán como viveros y centros educativos al mismo tiempo. Cada uno contará con zonas de germinación y crecimiento de especies nativas, áreas de almacenamiento de materiales, recolección de aguas lluvias, sistemas sépticos, puntos de agua y energía, además de un aula especialmente diseñada para talleres y jornadas de sensibilización ambiental.

Sigue a Cromos en WhatsApp

El objetivo es doble: por un lado, producir material vegetal que apoye procesos de reforestación y restauración de ecosistemas; por el otro, formar a las comunidades en sostenibilidad, biodiversidad y cuidado del entorno natural.

“Con esta iniciativa estamos contribuyendo a que los municipios, no solo cuenten con viveros para la producción de material vegetal, que más adelante puedan utilizar en jornadas de plantación o procesos de reforestación, sino que también dispongan de este espacio como un entorno educativo que le permita a las comunidades aprender sobre sostenibilidad, biodiversidad y el cuidado de los ecosistemas”, indicó Alfred Ignacio Ballesteros, director general de la CAR.

La inversión total del proyecto supera los $9 mil millones. Cada aula ambiental tendrá un costo estimado entre 180 y 205 millones, dependiendo de las condiciones del terreno y las necesidades técnicas de cada municipio.

Con esta iniciativa, se espera fortalecer el compromiso ambiental desde las comunidades locales, integrando el aprendizaje con acciones concretas frente a la crisis climática y la pérdida de biodiversidad.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

Todas las noticias de Bogotá están aquí. El Espectador, el valor de la información.@bogotaEEbogota@elespectador.com

Temas recomendados:

Servicios

Cundinamarca

Noticias

Noticias de Bogotá

Noticias Bogotá hoy

Medio ambiente

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación

 

Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar