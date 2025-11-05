Continúa búsqueda de menor de 11 años tras creciente súbita en Gutiérrez, Cundinamarca

Autoridades departamentales confirmaron que continúan las labores de búsqueda de menor de 11 años desaparecida tras creciente súbita en el río Blanco, en jurisdicción del municipio de Gutiérrez, Cundinamarca, el pasado 3 de noviembre. Foto: Bomberos Cundinamarca

Las autoridades de Cundinamarca retomaron este miércoles 5 de noviembre las operaciones de búsqueda de una menor de 11 años que desapareció el lunes 3 de noviembre, arrastrada por una creciente súbita del río Blanco en el municipio de Gutiérrez. La menor se encontraba jugando junto a otra niña, de 8 años, quien fue rescatada por la comunidad sin lesiones aparentes.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, confirmó que los trabajos de búsqueda se mantienen bajo la coordinación de Bomberos Cundinamarca, con el apoyo de los equipos de Gutiérrez, Ubaque, Fómeque y Guayabetal, quienes realizan un monitoreo constante del cauce del río Blanco, buscando rastros de la menor desaparecida.

“Gracias a la rápida reacción de la comunidad, una de las niñas fue rescatada con vida. Sin embargo, seguimos atentos y brindando todo el apoyo necesario en esta difícil situación”, indicó el gobernador.

Iniciamos hoy, nuevamente, las labores de búsqueda de la menor de 11 años que desapareció el lunes 3 de noviembre en el municipio de Gutiérrez, tras ser arrastrada por una creciente súbita del río Blanco mientras jugaba junto a otra niña.



El caso resalta los riesgos de las crecientes súbitas en los ríos de la región, especialmente para menores de edad, y evidencia la importancia de la prevención y vigilancia comunitaria.

En ese contexto, cabe aclarar que la emergencia se presentó el lunes 3 de noviembre, pero Bomberos Cundinamarca comenzó a apoyar la búsqueda hasta ayer por solicitud de la administración municipal, ya que en Gutiérrez el cuerpo de Bomberos local se encuentra inactivo y actualmente está en proceso de legalización de un convenio o contrato con un cuerpo de bomberos externo para poder operar formalmente.

