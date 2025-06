Cuatro heridos y varios daños dejó temblor en Paratebueno y otros municipios

En Santa Cecilia, Paratebueno, colapsaron varias viviendas sobre la vía nacional, como el estado "Queso 7 cueros", reconocido en la zona. Foto: Gobernación de Cundinamarca

Las autoridades continúan haciendo el registro de las afectaciones que dejó el temblor que se registró sobre las 8:00 a.m. de este domingo 8 de junio, de magnitud 6,4 y con epicentro en el municipio de Paratebueno, en Cundinamarca, donde se registraron afectaciones en el área rural.

Según informó el alcalde del municipio, Norberto Noreña, en el casco urbano se registraron daños menores en edificaciones, mientras que en zonas rurales ha sido lenta la atención debido a que en el transcurso de la mañana ha habido fallas en la señal telefónica.

En un primer barrido en el municipio se identificaron daños estructurales en las veredas Europa, Japón y Santa Cecilia. En este último sector, tras un sobrevuelo de la Fuerza Aeroespacial, se corroboró que varias de las viviendas de la zona colapsaron, incluyendo la escuela a la que asisten 280 niños.

Habitantes de la zona señalan que colapsó uno de los salones donde reciben clases los niños de primero, segundo y tercero de primaria, así como se derrumbaron varios ranchos de las fincas de la zona. Específicamente, sobre la vía principal, hubo fracturas en la malla vial, y la caída de varias viviendas, como el local “Queso 7 cueros”, que es un reconocido estadero sobre la vía, en el cual se desplomó parte del segundo piso.

“Es muy triste y desolador lo que está pasando en este momento. Es una situación bastante crítica lo que ocurrió a nivel de infraestructura”, dijo a Noticias Caracol uno de los habitantes de Santa Cecilia.

Por su parte, el cuerpo de Bomberos de Cumaribo le indicó a este medio que de Santa Cecilia se evacuaron dos personas heridas, que fueron trasladadas a un centro asistencial de la zona sin heridas de gravedad. De igual forma, se han registrado cuatro réplicas que ha sentido la comunidad.

En el casco urbano de Cumaral se registraron agrietamientos en las viviendas de un conjunto residencial, así como el cuerpo de socorro atendió a personas que se desmayaron luego de que se registró el fuerte temblor.

Sobre los otros dos heridos se conoce que tuvieron lesiones en extremidades por caídas de muros en el municipio de Medina, donde además se registraron graves afectaciones en la iglesia.

Al respecto, el Capitán Álvaro Farfán, quien es el delegado departamental de Bomberos Voluntarios de Cundinamarca, añadió que en total hubo afectaciones en siete municipios y un total de ocho personas lesionadas, que ya fueron dadas de alta y que presentaron afectaciones por caídas, pánico y otros hechos relacionados con el temblor.

Junto a Cundinamarca, uno de los departamentos más afectados fue el de Caldas. Según indicó Diego Armando Rivera, director de la Unidad de Gestión del Riesgo de Manizales, a Caracol Radio, cuando se registró el temblor “inmediatamente activamos el sistema de gestión del riesgo y no tenemos problemas en la infraestructura vial, redes de servicio público, instituciones educativas, hospitales, entre otros. Sin embargo, en el Concejo hubo unos vidrios rotos, pero por fortuna, no hay heridos. Estamos haciendo la evaluación del edificio, pero no hay irregularidades”.

Algo similar ocurrió en el municipio de Pácora, en el que varias viviendas presentaron agrietamientos, por lo que se ordenó la evacuación preventiva. Paula Villamil, jefe de Gestión del Riesgo de Caldas, dijo que esperan “novedades de las unidades de gestión del riesgo y de los organismos de socorro de los municipios para verificar si hay más afectaciones”.

En el Meta, la directora de la Dirección de Gestión de Atención de Riesgos y Desastres en el Meta, Luz Nelly Monzón, señaló que en un primer barrido por los municipios no se registraron afectaciones, aunque en Villavicencio sí se reportó el desplome de un tanque de agua sobre una vivienda.

Se espera que sobre las 3:30 p.m. la gobernación de Cundinamarca lidere un consejo de gestión del riesgo previsto en el municipio de Paratebueno, a donde se llevaran ayudas a los damnificados y, se espera, entreguen un consolidado de las afectaciones.