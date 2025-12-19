Logo El Espectador
Colombia
Cundinamarca

Cundinamarca: la salud y educación como eje para fortalecer el capital humano

Neidy Tinjacá, secretaria de Salud y Genny Padilla, secretaria de Educación, dialogaron sobre las principales estrategias que han construido para ampliar la cobertura de estos temas claves en el departamento.

Redacción Bogotá
Redacción Bogotá
19 de diciembre de 2025 - 05:00 p. m.
Las Secretarías de Educación y Salud, son una llave fundamental para el desarrollo próspero de un departamento como Cundinamarca. No en vano que la región se destaque por encima del promedio nacional en las Pruebas Saber e implemente acciones para acercar la atención médica a las veredas de difícil acceso.

Entonces, ¿qué acciones han sido decisivas para lograr esos y otros resultados? ¿Cómo las han logrado? ¿Cómo han impacto a la población más vulnerable? ¿Qué buscan dejar con los programas para la próxima generación de cundinamarqueses?

En este nuevo espacio de Así van las regiones, Neidy Tinjacá, secretaria de Salud y Genny Padilla, secretaria de Educación, entregan un balance de su gestión y dialogan sobre el impacto de sus políticas públicas para fortalecer el capital humano en Cundinamarca.

