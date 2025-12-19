Cundinamarca: la salud y educación como eje para fortalecer el capital humano

Resume e infórmame rápido

Las Secretarías de Educación y Salud, son una llave fundamental para el desarrollo próspero de un departamento como Cundinamarca. No en vano que la región se destaque por encima del promedio nacional en las Pruebas Saber e implemente acciones para acercar la atención médica a las veredas de difícil acceso.

Entonces, ¿qué acciones han sido decisivas para lograr esos y otros resultados? ¿Cómo las han logrado? ¿Cómo han impacto a la población más vulnerable? ¿Qué buscan dejar con los programas para la próxima generación de cundinamarqueses?

En este nuevo espacio de Así van las regiones, Neidy Tinjacá, secretaria de Salud y Genny Padilla, secretaria de Educación, entregan un balance de su gestión y dialogan sobre el impacto de sus políticas públicas para fortalecer el capital humano en Cundinamarca.

