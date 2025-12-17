Logo El Espectador
Colombia
Cundinamarca

Cundinamarca: lecciones del pasado y la hoja de ruta para el cuidado del agua y el ambiente

Jorge Enrique Machuca, gerente de Empresas Públicas de Cundinamarca, y Diego Cárdenas, secretario de Bienestar Verde, hablan de la actualidad ambiental del departamento en un Café con, así van las regiones.

Redacción Bogotá
17 de diciembre de 2025 - 10:29 p. m.
¿Cómo garantizar que la región no vuelva a pasar por un racionamiento de agua? ¿Tenemos suficientes recursos para el mediano y largo plazo? ¿Cuál es la mejor manera de proteger la riqueza ambiental del departamento? ¿Estamos preparados para una contingencia similar? En conversación con El Espectador, Jorge Enrique Machuca, gerente de Empresas Públicas de Cundinamarca, y Diego Cárdenas, secretario de Bienestar Verde de Cundinamarca, hablan en detalle de la actualidad del cuidado ambiental y del agua del departamento, de los planes a futuro y de los retos que urgen superar antes de que termine el cuatrienio de la administración del gobernador Jorge Emilio Rey.

Temas claves para la ruralidad como la disminución del déficit de cobertura de servicios públicos y el indicador de pobreza, los retos que trae consigo el acelerado crecimiento poblacional y urbano, los derroteros del Plan Departamental de Agua, las estrategias de cuidado ambiental de la mano con la comunidad y la incertidumbre climática marcaron la ruta de la conversación.

*Contenido realizado en alianza con la Gobernación de Cundinamarca

