No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Colombia
Cundinamarca
El laboratorio que le declara la guerra al licor adulterado en Cundinamarca

Hace ocho años la Gobernación reunió a un grupo de ingenieros químicos para consolidar el primer laboratorio que analiza lotes de licor adulterado, para salvar vidas, garantizar mayor recaudo tributario al departamento e, incluso, colaborar con la justicia. Esta es la historia.

Tomás Tarazona Ramírez
27 de septiembre de 2025 - 01:00 a. m.
El laboratorio ha recopilado pruebas para al menos 18 procesos judiciales contra productores y distribuidores de licor adulterado.
Foto: Tomás Tarazona Ramírez

La reciente muerte de 11 personas en Barranquilla, por consumir licor adulterado, le da más valor a un pequeño laboratorio, que funciona en el centro de Bogotá y es el cuartel que tiene la Gobernación de Cundinamarca para luchar contra el licor adulterado y de contrabando. Hace ocho años se dieron los primeros pasos para consolidar este centro de investigación química que, además, de detectar bebidas alteradas, salva cientos de vidas.

Hoy el laboratorio es referente al analizar todo tipo de licores: desde aguardientes nacionales, whisky y...

