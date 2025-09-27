El laboratorio que le declara la guerra al licor adulterado en Cundinamarca

El laboratorio ha recopilado pruebas para al menos 18 procesos judiciales contra productores y distribuidores de licor adulterado. Foto: Tomás Tarazona Ramírez

La reciente muerte de 11 personas en Barranquilla, por consumir licor adulterado, le da más valor a un pequeño laboratorio, que funciona en el centro de Bogotá y es el cuartel que tiene la Gobernación de Cundinamarca para luchar contra el licor adulterado y de contrabando. Hace ocho años se dieron los primeros pasos para consolidar este centro de investigación química que, además, de detectar bebidas alteradas, salva cientos de vidas.

Hoy el laboratorio es referente al analizar todo tipo de licores: desde aguardientes nacionales, whisky y...