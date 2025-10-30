Equivalente a una cancha de fútbol: la grave afectación por tala ilegal en Tenjo

La intervención habría sido realizada con el fin de reemplazar las estructuras de encerramiento de dos predios. Foto: CAR

Un equipo técnico y jurídico de la regional Sabana Centro de la CAR llegó hasta el sector de Churuguaco Alto del municipio de Tenjo, luego de una denuncia ciudadana. En la inspección, identificaron la ocurrencia de actividades de rocería y tala de especies nativas propias de los ecosistemas de páramo, tales como frailejón, tuno, aliso, romero, helecho marranero, encenillo, cucharo, arrayán, laurel, mosquetero, mortiño, laurel de monte y quiches, en un área aproximada de 7.220 metros cuadrados.

La tala de varios de estos árboles y arbustos nativos ocurrió en plena zona de Reserva de la Cuenca Alta del Río Bogotá (RFPP) y del Distrito de Manejo Integrado (DMI) Cerro de Juaica, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR).

“El hallazgo fue preocupante, pues el área impactada equivale casi al tamaño de una cancha de fútbol profesional, donde crecían especies vegetales de alto valor ambiental que actúan como reguladores hídricos naturales y su principal función es garantizar la disponibilidad de agua en el territorio”, afirmó el director regional Sabana Centro de la CAR, Andrés Mauricio Garzón.

Con base en la información obtenida por los técnicos durante la visita, la intervención habría sido realizada con el fin de reemplazar las estructuras de encerramiento de dos predios, uno de 6.800 y otro de 420 metros cuadrados respectivamente, con nuevos postes y alambres de púas, por un grupo de al menos 10 personas ajenas a la comunidad que allí habita.

“No podemos olvidar que el tiempo de restauración de un ecosistema de bosque húmedo montano es lento, pues muchas de las especies nativas pueden tomar varias décadas en crecer para reemplazar a los individuos que fueron talados”, explicó el director regional Mauricio Garzón, al tiempo que agregó que algunos de los árboles jóvenes pueden empezar a crecer en unos cinco años y alcanzar una altura considerable entre 15 y 20 metros.

Así las cosas, la CAR adelantará las acciones correspondientes en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental, conforme a lo establecido en la Ley 1333 de 2009, modificada por la Ley 2387 de 2024, y se articulará con la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación para la identificación y judicialización de los presuntos responsables.

