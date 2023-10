Funza debe perder el miedo al oficialismo y votar libremente: Bryan Amaya

Bryan Amaya (en el centro de la fotografía), es candidato alcaldía de Funza y dice que su principal contendor es el oficialismo. Foto: Cortesía

Bryan Amaya fue personero y desde entonces tiene en su cabeza ser alcalde del municipio de Funza para ayudar a los menos favorecidos. La inseguridad, la movilidad y la inequidad serán algunas de sus luchas en caso de ser electo.

¿Cuéntenos quién es Bryan Amaya?

Brayan Amaya es abogado, especialista en gobierno de gestión para el desarrollo regional y municipal, de la Universidad Católica. Soy padre de familia, con más de 12 años de experiencia en el sector público. Casi toda mi experiencia profesional la desarrollé en el municipio de Funza, vinculado siempre con la Personería Municipal, donde fui personero delegado para asuntos disciplinarios y ambientales y personero municipal del año 2016 al 2020. Posterior a eso estuve como asesor territorial para los derechos humanos en los departamentos de Caquetá y Putumayo, rescatando niños de los grupos armados. Siempre trabajando con las comunidades, con los más desfavorecidos.

LEA: Salud mental en colegios de Bogotá: 775 estudiantes mostraron tendencias suicidas en 2023

¿De dónde surge esa idea de querer ser alcalde de su municipio?

Como personero me caminé todo el municipio. Aquí me volví famoso, porque en la Personería tenía conductor y vehículo oficial, pero yo andaba mucho a pie y así reconocí que una de las problemáticas sociales que tenemos es un municipio con muchos recursos económicos, pero donde se viven problemas sociales fuertísimos con los niños. Basta con ir a las veredas, para identificarlos. Si bien es cierto, se han hecho cosas, hay muchas por hacer. De ahí nació la inquietud por llegar a la alcaldía y desarrollar la idea que tenemos de la renovación, donde prima más la ciudadana, lo social sobre el ladrillo.

¿Cuál es el panorama actual de Funza? ¿Qué entraría a corregir si es alcalde?

Pues la problemática primordial es la seguridad. Tenemos uno de los municipios más inseguros de Cundinamarca en algunos delitos, incluso por encima de municipios más grandes como Girardot. Por otra parte, está el tema de movilidad, y el hacinamiento escolar. También todo el tema social, darles los más desfavorecidos real acceso a los programas y proyectos del municipio. Hoy tenemos, por ejemplo, jardines excelentes del municipio, pero no todos los cupos los tienen los niños que deberían beneficiarse. ¿Tú ves a toyotas recogiendo a niños de escasos recursos a la salida de los jardines?

Más información: Desarticulan banda que robaba con paseos millonarios en zonas de rumba

¿Y eso por qué ocurre?

Porque hay un tema de politización de algunos programas donde simplemente llegan algunos concejales y acceden a los a los cupos. No hay un verdadero control. Hace un mes, 2 meses, por ejemplo, se hizo público la denuncia de que la suegra y el padre de un concejal fueron beneficiarios de un programa de mejoramiento de vivienda, que no cumplían los requisitos. Por eso quiero ser alcalde, para poner orden y control, que los programas y proyectos sean para las personas que en realidad los necesitan.

¿Quién está detrás, apoyándolo como candidato?

La gente. Esas son las personas que están detrás de nosotros apoyándonos. Nosotros obviamente tenemos un partido, que es el nuevo liberalismo, pero la persona detrás son toda la comunidad.

¿Y quién es el rival por vencer en este momento en el municipio?

Primero el oficialismo, que predomina en Cundinamarca. Pero el otro rival más importante a vencer es el miedo de las comunidades. Aquí en nuestro municipio uno sale a las calles del municipio y a la gente le da miedo hablar de política, porque les han vendido la idea de que el municipio tiene dueño y que si apoyan a un candidato diferente al de la del oficialismo les van a quitar los programas, las ayudas, los beneficios y eso es lo primordial: que Funza venza el miedo y vote libremente.

¿Siguen pensando que el exgobernador Rey y candidato es el dueño del municipio?

Lo que sucede es que, si bien mucha gente ya no lo piensa así, desde la oficialidad el mensaje es ese.

¿Y cómo seguir cambiando y transformando esa mentalidad en el municipio?

Con el trabajo que hemos desarrollado en nuestra campaña, que es decirles a las personas que el poder no es de los políticos, sino de la gente, de las comunidades. Conciencia ciudadana de que el poder es de la gente y que, así como elige a sus líderes, pueden quitarle su respaldo cuando quieran.

¿Cómo será su relación con Bogotá en caso de ser electo alcalde?

Pues mi relación con Bogotá será la mejor. Hoy Carlos Fernando Galán de primero en las encuestas para alcalde de Bogotá y, obviamente, al ser del partido, hay proyectos que tienen que ver con nuestro municipio, como los puentes de la 63, que van a generar conectividad con Bogotá. Hay que desarrollar proyectos conjuntos, para beneficiar a los 2 territorios.

¿Qué piensa de la región metropolitana?

Yo sometería eso a revisión. Inicialmente, como está constituida, no estamos de acuerdo. Le quita autonomía a los municipios y a los concejos municipales. No es lo más conveniente para nuestro municipio. Somos partícipes de que hay que generar proyectos conjuntos, eso es lógico, pero de la manera que está construida la región metropolitana hoy no es conveniente para nosotros.

Un mensaje a los electores del municipio.

Que apoyen el proyecto, que no es de Brayan Amaya sino de la comunidad, de las personas de a pie, de las personas humildes del municipio, que hay que dejar el miedo a un lado y hay que salir a votar. No debemos dejar que otras personas elijan por nosotros. Que confíen en la renovación y que tenemos toda la capacidad para generar una administración de calidad, enfocada en trabajar por la gente y, sobre todo, a respetar a los ciudadanos, porque es un municipio para todos.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.