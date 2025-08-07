Hospital de Funza: La apuesta de $40.000 millones que promete salud y desarrollo

Resume e infórmame rápido

Hospital

Nuevo hospital de Funza, Cundinamarca Foto: Cortesía

Durante años, miles de pacientes fueron atendidos en una pequeña casa esquinera en Funza, que operaba con un reducido personal médico y recursos limitados. Pero esa realidad está a punto de cambiar. El municipio se prepara para recibir una obra que, más allá de ser una inversión pública, representa una oportunidad para mejorar el acceso a la salud, fomentar la inclusión y promover el desarrollo. Esta es la apuesta del gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, quien, tras firmar el convenio de construcción, dejó todo listo para avanzar en la nueva sede del Hospital Nuestra Señora de las Mercedes, proyecto que ya tiene predio asegurado, presupuesto definido y respaldo político del departamento y de la Alcaldía municipal.

El objetivo principal es fortalecer un servicio básico que en los últimos años se ha venido deteriorando en el país, como lo evidencia el informe “Así vamos en salud”, el cual señala que las quejas y los reclamos por saturación del sistema y atención médica limitada casi se duplicaron. Este panorama, al que no ha sido ajeno el departamento, es el que se busca transformar con la nueva obra en Funza. “Mientras en el resto del país se cierran servicios médicos, en Cundinamarca abrimos nuevos hospitales para atender mejor a nuestra población”, afirma Rey.

Para lograrlo, cabe resaltar que el nuevo hospital es resultado de la sinergia entre tres actores: la Alcaldía, que aseguró el predio mediante un comodato (préstamo a término fijo); la Gobernación, que asumió la planificación, los estudios y diseños, y del hospital, que tendrá la responsabilidad de aprovechar esta inversión pública para garantizar una atención de calidad. “Con este proyecto, Funza podrá convertirse en un referente regional en la prestación de servicios de salud”, comenta el mandatario departamental.

La salud: un derecho materializado

Desde comienzos de siglo, los habitantes de Funza acudían a un pequeño policlínico ubicado en una casa esquinera del centro del municipio, que en sus mejores días apenas tenía más de una docena de médicos. Julia Muelle, gerente del Hospital Nuestra Señora de las Mercedes, recuerda que incluso el conductor de la ambulancia debía auxiliar a los pacientes. Hoy, ese recuerdo sirve como testimonio de cómo, en dos décadas, la ciudad ha evolucionado en materia de salud y planea seguir avanzando.

Hoy el anuncio del nuevo hospital marca un cambio de paradigma para este municipio de primera categoría (con 119.000 habitantes), cuyo sistema de salud se ha quedado corto frente al crecimiento poblacional, que en menos de 20 años superó el 60 %, situación que ha obligado a cientos de habitantes a buscar atención en otros municipios, ante la falta de citas y especialistas. Según cifras oficiales, más de 2.700 pacientes han sido remitidos a Bogotá.

Este es el fenómeno que la Gobernación y la Alcaldía buscan frenar. Aunque el número de remisiones pueda parecer bajo, la falta de servicios obliga a gestantes, adultos mayores, niños y pacientes con cuadros graves a realizar largos desplazamientos, con mayores costos para sus familias. Esto, sin duda, cambiará con la nueva sede del Hospital Nuestra Señora de las Mercedes, ya que tendrá 104 camas, 45 espacios de hospitalización, 39 unidades de cuidado intensivo y 50 servicios médicos, entre ellos medicina general y especializada, hospitalización pediátrica y de adultos, cirugía en siete especialidades, urgencias, anestesia, terapia respiratoria, diagnóstico vascular y atención del parto. Este último servicio, increíblemente, no existía en Funza, por lo que las gestantes debían acudir a otras ciudades para sus controles y partos.

Inversión histórica en Funza

Para lograrlo, el esfuerzo institucional será grande. El proyecto representa una inversión cercana a los $40.000 millones que, según el gobernador Rey, es una cifra histórica para el municipio. Estos recursos son una inyección vital para un sistema sanitario que está en alerta roja por desfinanciación, como revela la Contraloría. El informe publicado en julio indica que solo seis de 29 EPS cuentan con cartera suficiente para operar. La situación es aún más crítica en los hospitales públicos, que deben recurrir a maniobras financieras para seguir prestando servicios ante las demoras en los pagos. A pesar de este contexto, el gobernador de Cundinamarca reafirma su compromiso con la ciudadanía y recalca que, a pesar de los tiempos difíciles, honrará su palabra de garantizar el mejor servicio de salud posible, respaldando inversiones como estas.

De momento, se sabe que la nueva sede ocupará toda una manzana del centro de Funza y tendrá una extensión de 4.900 metros cuadrados. El edificio, además de moderno, tendrá un enfoque especial para los pacientes que llegan a urgencias; un puente que conecte el hospital viejo con la nueva construcción y medio centenar de servicios más, que permitirán al municipio dar atención médica eficaz a la población que lo requiere. “Nuestro propósito es una inversión de infraestructura, con calidad de servicio y un enfoque centrado en su humanización”, comenta Rey.

¿Cuándo empezará a funcionar?

Aunque se surtieron todos los trámites para construir el hospital (planos, licencias, permisos y aval fiscal), queda el verdadero reto: la obra. El gobernador asegura que el nuevo centro asistencial estará en funcionamiento, a más tardar, en 2027. Los recursos para su construcción, que rondan los $38.000 millones, están reservados (sin contar los $1.500 millones que se invirtieron en la fase previa). Pero esta no será la única inversión, ya que el mandatario aseguró que, cuando el centro médico esté funcionando, intentará destinar otros $10.000 millones para dotarlo de máquinas, tecnología, personal y mínimos básicos con el fin de garantizar una atención de calidad.

Rey comenta que el proyecto hasta ahora está en planos, pero en menos de 40 meses se convertirá en un ejemplo de desarrollo y acceso a salud, y demostrará que, incluso municipios pequeños como Funza, pueden tener hospitales de punta para garantizar el derecho a la salud y una atención de calidad.

