La Fundación Colitas Felices cuida 135 perros callejeros y busca apoyo

Daniela Díaz, con algunos de los perros rescatados de la calle que ella cuida en su Fundación Colitas Felices. Foto: Cortesía Fundación Colitas Felices

Hay gente que desde temprano sabe qué quiere ser en la vida. En el caso de Daniela Díaz, no fue así; la vida la llevó por un camino sorpresivo. Cuenta que estudiaba Derecho en la Universidad Militar, y un día, en camino para una de las clases, vio un perrito pequeño, en la estación de bus. La gente pasaba por el lado, sin verlo o sin hacer mucho; ella no pudo seguir, en el tiempo y ruta que tenía previstos. Horas después, estaba en el salón de clases, con el perrito a su lado. Ahí supo lo que significaba rescatar animales del dolor o el abandono, en medio de una ciudad grande como Bogotá.

Daniela Díaz cuenta que hace dos años alquiló una finca, en Subia, Cundinamerca, y la adaptó para animales rescatados. Actualmente, cada perrito vive en un espacio amplio, tiene la posibilidad de jugar con otros, y pasar una vida tranquila. Aquí caben todos: no importa la edad; incluso hay algunos que no ven bien o no son capaces de caminar con rapidez.

Cuando se le pregunta sobre las razones para seguir con esta tarea, en medio de las deudas, la incertidumbre de los recursos económicos, los casos constantes y la ausencia del gobierno, dice querer seguir, al ver los animales, seres que dependen, en su totalidad de nosotros, las personas. ”Toda vida es valiosa”, explica.

Daniela Díaz busca la forma de continuar con la fundación, para cubrir los gastos mensuales que están alrededor de los $10 millones de pesos. En este momento, intenta conseguir el apoyo de empresas y personas que puedan aportar donaciones de alimento o dinero; esto les permitirá seguir a ella y los 135 perritos, en un momento complejo, como este, en el que están casi sin comida.

Aunque trabaja con constancia junto a dos voluntarios para encontrarle una familia a cada uno, no en todos los casos es simple lograr una adopción; varios de los animales están mayores, en edad, o toma tiempo que las familias se decidan en abrir la puerta de su casa a un animal rescatado. Por eso, busca padrinos y madrinas que puedan ayudar con donaciones, alimento, ideas, asesorías para lograr estabilidad económica, visitas para bañar los perros o contactos.

También busca a empresas de alimentos que puedan ayudar con algunos descuentos, alianzas y facilidades. “Toda ayuda suma y es muy agradecida porque permitirá seguir con este lugar”, concluye.

Es posible contactar a la Fundación Colitas Felices a través de este link: https://colitasfelices.org/links/