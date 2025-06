La zozobra de los damnificados de Paratebueno y Medina tras el temblor

Se reportan graves afectaciones estructurales, vías bloqueadas y colapso parcial de edificaciones educativas e iglesias. Foto: Gobernación de Cundinamarca

En los municipios de Paratebueno y Medina, en Cundinamarca, no ha dejado de temblar desde el domingo. El Servicio Geológico Colombia habla de más de 200 réplicas, mientras en la zona los más afectados comienzan a sentir el peso de la destrucción, por lo que la llegada de ayudas se hace más necesaria con el paso de las horas.

El domingo 8 de junio, lo primero que se conoció, luego de que se registró el temblor de magnitud 6,5, fueron las imágenes de las fracturas sobre la vía que conduce de Villavicencio a Yopal, por lo que se restringió el paso de vehículos. Alrededor, en el sector de Maya, en el corregimiento de Santa Cecilia, ya se veían las primeras casas colapsadas, como fue el caso del reconocido estadero “Queso 7 cueros”, en el que se vinieron abajo las vigas en el primer piso.

Dentro del corregimiento la situación no era mejor. Un muro de la iglesia cayó, mientras que las imágenes religiosas se rompieron y en el interior las grietas amenazaban con que el resto de la estructura se iría al piso. Algo similar se observaba alrededor, donde varias de las viviendas quedaron completamente destruidas, mientras en otras cayeron muros de fachadas e interiores.

De acuerdo con la Gobernación de Cundinamarca, tan solo en este lugar, alrededor de 250 viviendas se vieron afectadas. Sumado a esto, el gobernador Jorge Rey advirtió que por lo menos el 80 % de las casas en la zona tendrían pérdida total. Ante esto, se llevaron carrotanques y se habilitaron albergues para atender a los damnificados, muchos de los cuales tuvieron que pasar la noche en carpas, bajo la lluvia que se registró.

En el municipio de Medina se evidenció un panorama similar en la zona rural. En la inspección de Santa Teresita colapsaron casi todas las viviendas. “Perdí todo lo que tenía, quedé sin nada, no tengo vivienda, no tengo nada. Pedirle a Dios y al Gobierno, al municipio y a la gobernación que nos ayuden, que nos tengan en cuenta porque somos de bajos recursos. No tenemos nada”, explicó a Noticias Caracol uno de los miembros de la familia Olarte.

En este sector, los afectados hicieron un llamado a las autoridades a prestarles atención, pues, hasta el lunes 9 de junio, solo la alcaldía se había acercado a prestar algún tipo de ayuda y según balance de la misma comunidad serían más de 12 casas las que colapsaron, de familias en condiciones de vulnerabilidad.

Desde la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) aseguraron que enviaron asistencia humanitaria como y equipos técnicos. “Hay al menos cinco departamentos afectados, 13 municipios con daños en viviendas, estructuras y templos religiosos. Al menos 800 personas resultaron afectadas y 25 lesionadas”, destacó Carlos Carrillo, director de la entidad.

Además, especificaron que en Paratebueno, se registraron 250 viviendas afectadas, 134 de ellas colapsadas, así como daños en una iglesia y una escuela, mientras que en Medina hay 110 viviendas con afectaciones (40 colapsadas), además de tres iglesias y 15 instituciones educativas impactadas.

Sumado a esto, explicaron que desde “el Centro Nacional Logístico se trasladaron 300 colchonetas, 300 frazadas, 300 kits de aseo, 18 carpas tipo iglú y una base de operaciones, para facilitar la instalación de alojamientos temporales”.

Por su parte, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, aseguró que se entregarán 8.120 litros de leche Marca Cundinamarca, equivalente a más de 1.000 paquetes alimentarios, así como se han desplegado estibas y plataformas logísticas diseñadas para facilitar la descarga, almacenamiento y entrega de las ayudas en centros de acopio temporales y albergues.

“En los próximos días se espera la llegada de nuevas ayudas y el avance de las obras de rehabilitación vial, mientras se consolida el informe final del Comité Departamental de Gestión del Riesgo para definir medidas de mediano plazo”, indicó la gobernación en comunicado.

Ante las afectaciones en 17 infraestructuras educativas, el mandatario indicó que se ordenó adelantar las vacaciones, mientras se hacen revisiones, adecuaciones en las sedes y se crea un plan para garantizar el acceso a la educación de los niños.

Finalmente, Rey señaló que solicitarán el apoyo de la UNGRD para brindar asistencias a las decenas de familias que lo perdieron todo, ya que se requiere del apoyo del Gobierno Nacional para garantizar la recuperación de la zona que fue epicentro del temblor.