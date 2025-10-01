Logo El Espectador
Las presuntas negligencias que rodean la muerte de Liam Rodríguez en La Calera

Aunque la institución, donde cuidaban al niño, contaba con permisos, hay cuestionamientos sobre la vigilancia e inspección a este tipo de salacunas, así como las responsabilidades estatales, que ahora parecen no querer asumir.

María Angélica García Puerto
01 de octubre de 2025 - 11:30 p. m.
El Centro de Estimulación Temprana Art & Kids funcionaba desde 2019.
Foto: GUSTAVO TORRIJOS

Liam Gael Rodriguez Narváez cumplía su primer año de vida el 18 de octubre. Ahora, su familia lo llora. El 29 de septiembre, el Hospital Divino Salvador, del municipio de La Calera (Cundinamarca), declaró su fallecimiento. Ese día comenzó con normalidad. Sobre las 7:00 a.m. Mildred Narváez dejó a su hijo con vida en el Centro de Estimulación Temprana Art & Kids, una especie de salacuna, para que lo cuidaran. Tres horas después recibió la llamada que le partió el corazón: le informaron que al niño lo habían llevado de urgencia al hospital.

