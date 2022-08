¿Qué pasa en la hidroeléctrica de El Guavio, en Cundinamarca?

En la madrugada de este miércoles 31 de agosto, Enel Colombia pudo hacer el cambio de turno de los contratistas. Foto: Cortesía

Lo que está ocurriendo en la Central Hidroeléctrica El Guavio está generando versiones encontradas e inconformismos. Desde hace 15 días, habitantes de Ubalá realizan una manifestación pacífica que dificulta el paso a la zona y aunque Enel Colombia señaló que se retuvieron trabajadores, el alcalde del municipio niega que se hayan tomado este tipo de acciones.

De acuerdo con Enel, los manifestantes están impidiendo el tránsito de los colaboradores y contratistas de esa compañía en la Central Hidroeléctrica El Guavio y solo hasta la madrugada de este miércoles 31 de agosto, se logró el reemplazo de los nueve trabajadores que estaban dentro de la central, desde hace 17 días, encargados de la operación en la caverna de máquinas y el edificio de control.

Pese a que se logró el relevo del personal, la empresa de energía advierte que ante la falta de mantenimiento preventivo a la maquinaria, se pone en riesgo la confiabilidad en la operación y por ende la seguridad del Sistema Eléctrico Nacional de la hidroeléctrica más grande del país.

“Desde Enel Colombia celebramos que nuestros trabajadores y colaboradores puedan regresar a casa después de 17 días de trabajo ininterrumpido. Aunque aún no se ha declarado la finalización del bloqueo, esperamos que las autoridades competentes aseguren, a partir de hoy, el restablecimiento del orden público y el derecho a la libre locomoción de todo el personal que labora para la Central”, dijo Eugenio Calderón, gerente de Enel Green Power & Thermal Generation de Colombia y Centroamérica.

Por su parte, el alcalde de Ubalá, Crispín Beltrán, desestimó cualquier retención de persona tras hacer una visita a la zona con Personería, Secretaría de Gobierno y Policía.

“Quiero desvirtuar algo que Enel ha manifestado a los medios del país, dicen que la comunidad tiene a 9 funcionarios retenidos, eso es mentira, eso no es verdad. Nosotros hicimos una visita con las autoridades competentes y encontramos que la movilidad de ellos es normal, lo único es que no pueden movilizarse en vehículos, pero lo pueden hacer a pie, pueden abastecerse, ir hasta los campamentos donde viven”, argumentó el Alcalde.

Ante esto, señaló que lo único que está haciendo Enel es generando pánico nacional, por lo que el mandatario pidió el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, ya que se trata de una manifestación pacífica en el que exigen mejorar las condiciones de las vías entre Palomas - Mámbita - San Pedro de Jagua - Medina y Puente Guavio - Santa María.

“No es posible que sigan pasando los años y esta vía esté cada vez peor, exigimos a Enel y a las autoridades competentes que se realice de manera urgente la pavimentación y adecuación de esta vía”, aseguró Martha Beltrán, habitante de la zona.

Algo similar opina Eracio Ramírez, presidente de la Junta de Acción Comunal de San Pedro de Jagua (Ubalá zona B), quien manifiesta que “ya no queremos más soluciones engañosas, queremos que nos den una solución definitiva, no queremos seguir viendo esta vía en el abandono total. Lo mínimo es tener una buena vía, que no solo le sirve a la comunidad, sino a la hidroeléctrica y a otras empresas que también funcionan en la zona”.

Sobre la recuperación de la vía, la alcaldía de Ubalá sostiene que la Gobernación de Cundinamarca ha dispuesto recursos y maquinaria para la intervención, pero no hay apoyo de las empresas que la zona para recuperar los tramos viales sobre los que también transitan rutas escolares, ganaderos, campesinos y los trabajadores de la central.

Por su parte, Enel señala que sí ha hecho el acompañamiento, mantenimiento y habilitación de las vías con horas hombre, maquinaria, materiales y combustible. “Tan solo en lo corrido de 2022 hemos ejecutado más de 70 acciones enfocadas en arreglos correctivos sobre vías, retiro de árboles y derrumbes, cargues y traslados de material, y limpieza y recuperación de alcantarillas”, aseguró el gerente Calderón.

Mientras, Enel insiste en que las manifestaciones afectan la prestación del servicio en las veredas San Antonio y Maduro y la inspección San Pedro de Jagua, así como ha aumentado en un 300 % los tiempos de atención de intermitencias; la comunidad espera prontas respuestas ante sus solicitudes y soluciones definitivas, que les permita tener mejores vías.