Reencuentro con la tierra de los cóndores: Así será el Cundinamarca Fest 2025

Del 13 al 16 de noviembre se realizará la edición 2025 del festival. Este año la novedad viene de la mano con la música: habrá tres megaconciertos para toda la familia con artistas de la talla de Atercipelados, Fonseca, Wisin y Nanpa Básico. Foto: Gobernaci

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Cundinamarca, cuyo nombre en lengua chibcha significa la tierra de los cóndores, abre sus alas para acoger, cuidar y celebrar su riqueza cultural, natural y humana. Entre las centenarias montañas andinas y los páramos que alimentan los ríos que bañan valles, altiplanos y sabanas, el departamento recuerda su vocación campesina y popular, y se prepara para reencontrarse con ese origen.

Para ello, del 13 al 16 de noviembre, el Parque Simón Bolívar de Bogotá recibe el Cundinamarca Fest 2025, la cita anual que reúne y conmemora las riquezas del departamento en un solo espacio: cultura, arte, gastronomía, turismo y emprendimiento, con actividades que acercan al visitante al trabajo, la historia y el tesón de los 116 municipios que conforman el departamento.

Este año el festival tendrá un importante componente musical: se ofrecerán tres megaconciertos gratuitos con artistas como Fonseca, Wisin, Nanpa Básico, Atercipelados, Luis Alfonso, Pipe Bueno, entre otros, en donde conversarán el rock, la música popular, el reggaeton y el rap, entre otros géneros, como un puente de unión generacional entorno a una sola idea: la identidad cundinamarquesa. Si bien el ingreso será gratuito, si quiere asistir se debe registrar para asegurar sus entradas a través de www.cundinamarcafest.com ,

Una fiesta que celebra la identidad

Esta quinta versión, heredera de la tradicional ExpoCundinamarca, se proyecta como una de las vitrinas más importantes para el desarrollo regional. Incluso para el gobernador Jorge Rey, el Cundinamarca Fest, es, sin duda, “el festival marca región más grande de Colombia”, una iniciativa pensada desde los territorios en donde los protagonistas serán sus propias gentes y en donde el beneficio económico se quedará en las manos de los grandes protagonistas, los y las cundinamarqueses.

“Cada alcalde será protagonista mostrando lo mejor de su municipio en cultura, gastronomía, turismo, industria y emprendimiento. Esta será la feria más grande de la historia cundinamarquesa”, destacó el gobernador.

Es bien sabido que el progreso de una región no solo se mide en cifras, realización de obras públicas e ingresos de capital, sino recae principalmente en la capacidad de un pueblo para reconocerse en su historia y construir desde sus raíces. Por eso, más de 2.000 artesanos, artistas, emprendedores y prestadores de turismo tendrán la oportunidad de exhibir y comercializar sus productos, generando un impacto directo que se estima en cerca de 5.000 personas.

Economía popular: un impulso necesario para las manos que trabajan la tierra

Uno de los ejes centrales del festival será el fortalecimiento de la economía popular. Los pequeños y medianos productores podrán ofrecer directamente sus cosechas, sin intermediarios, a través de los ya tradicionales Mercados Campesinos. Allí, los visitantes encontrarán frutas, hortalizas, miel, café, cacao y flores cultivadas por manos campesinas que llevan en su labor la historia misma del departamento.

En Cundinamarca la economía popular se consolida como un pilar de la vida rural y una alternativa real frente al modelo agroindustrial que proponen grandes compañías.

Basada en la producción a pequeña escala, la cooperación y el comercio justo, esta forma de organización económica no solo garantiza la subsistencia y el empleo local, sino que también protege la identidad cultural, los ecosistemas y la soberanía alimentaria de las comunidades, circunstancias que se expondrán ampliamente del 13 al 16 de noviembre en el parque Simón Bolívar.

“Queremos que las ganancias se distribuyan entre quienes trabajan la tierra y crean con sus manos”, explica Elizabeth Valero, gerente de la Agencia de Comercialización de Cundinamarca (Acoder). “Es un festival para visibilizar al campesinado y sus saberes, no solo como símbolo, sino como motor de desarrollo”.

Así, la importancia del modelo de ganancia que plantea el festival se repartirá entre quienes proveen alimentos sanos, promueve prácticas agrícolas sostenibles y fortalece el tejido social, a la vez que mientras impulsa otras maneras de producción frente a la dependencia de la oferta externa.

Recorra 116 municipios a través de cuatro grandes pabellones

El alma del departamento, expresado en sus colores, sabores y gentes, se desplegará en cuatro pabellones temáticos, diseñados junto a Páramo, el equipo creativo detrás de los principales festivales musicales del país.

Cundinamarca para el Mundo , que exhibirá el potencial exportador del departamento —desde el café y las flores hasta las esmeraldas— y abrirá puertas a la cooperación internacional.

Cundinamarca Extrema y Deportiva , que celebrará la energía y el espíritu deportivo de sus habitantes con experiencias interactivas.

Cundinamarca Biodiversa , un homenaje a la naturaleza, donde se presentarán las maravillas ecológicas del territorio, hogar del 20 % de las especies registradas en Colombia.

Y Hablando de Cundinamarca, un espacio de reflexión colectiva sobre sostenibilidad, innovación, cultura y el papel del agro en la transformación del país.

Conciertos, innovación y experiencias para todos

Este año el festival le apostó fuertemente a la música como eje de identidad y punto de encuentro entre generaciones. En el corazón de Bogotá, el parque Simón Bolívar acogerá tres megaconciertos gratuitos que reunirán a grandes artistas como Fonseca, Wisin, Nanpa Básico, Aterciopelados, Luis Alfonso y Pipe Bueno, entre otros. Si bien la entrada es libre es necesario un proceso de inscripción a través de www.cundinamarcafest.com ,

El proceso de registro es sencillo, simplemente debe ingresar al link y diligenciar sus datos básicos. Tenga en cuenta que si no realiza el proceso de inscripción no podrá ingresar a los eventos.

Por otro lado, podrá disfrutar de muestras empresariales, zonas interactivas, experiencias tecnológicas y una jornada académica dedicada a descubrir el potencial económico y social del departamento. Todo esto, del 13 al 16 de noviembre, a partir de las 9:00 a. m., en el Parque Simón Bolívar. Para estos eventos también es necesario que siga el mismo proceso de inscripción.

Sabores, arte y memoria: lo que el campo enseña

En el pabellón Sabores de Cundinamarca, más de 50 restaurantes ofrecerán los platos que son herencia de generaciones: carne del llano, gallina criolla, viudo del Magdalena, fritanga, sancocho, amasijos y postres de la sabana. Cada receta contará la historia de una familia, de una vereda, de un territorio que sigue resistiendo con sabor y memoria.

Sin embargo, si bien se trata de una hacer un homenaje a la tradición, también habrá vitrinas para las nuevas propuestas que combinan los saberes ancestrales y las recetas de tradición oral que se han transmitido durante décadas, con la cocina de vanguardia que busca enaltecer los sabores tradicionales para brindar nuevas experiencias.

Desde luego, también habrá espacio para el arte y la creación. Iniciativas como Tenarte, asociación de mujeres artesanas de Tena que impulsa la autonomía económica; Liquira, de Chía, con su trabajo en vidrio y tejidos; y Tierra Fuego Cerámica, de Sopó, harán parte de los más de 50 creadores que mantienen vivas las tradiciones del departamento.

Con espacios familiares —como el Cundinamarca Fest Kids—, actividades ambientales y zonas pet friendly, esta será una celebración abierta a todas las generaciones. “La música vibra, la gastronomía inspira y la cultura cuenta la historia y tradición de nuestra gente”, dice el gobernador Rey.

🎡✨ ¡Vive CundiAventura en el Cundinamarca Fest! Del 13 al 16 de noviembre en el Parque Simón Bolívar disfruta shows de ClaraLuna, Disney Safari y Paw Patrol. 🧒👧 ¡Diversión familiar con entrada libre desde las 9:00 a.m.! 💙 #CundinamarcaFest pic.twitter.com/BPdV6sJgiH — Secretaría de lo Social y la Familia Cundinamarca (@SocialCundi) November 6, 2025

Más que una feria, el Cundinamarca Fest 2025 es un acto de memoria y orgullo: un reencuentro entre la ciudad y su raíz campesina, entre el pasado que sembró y el presente que cosecha.

*Contenido en alianza con la Gobernación de Cundinamarca

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.