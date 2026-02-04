Secretario de escuela rural denunciado por abuso sexual fue retirado del cargo

Foto: Pantallazos de

La Alcaldía de Guachetá, a través de sus redes sociales, comunicó el retiro del cargo de Diego Mauricio Carvajal Cárdenas, quien se desempeñaba como secretario de la Institución Educativa Rural Departamental (IERD) Miñá y Ticha, en ese municipio de Cundinamarca. La decisión se conoció tras la publicación de graves denuncias en su contra por posible acoso y abuso sexual.

Las denuncias: proceso judicial y testimonios de estudiantes

Según la información revelada, Carvajal Cárdenas enfrenta actualmente un juicio penal por actos sexuales con una menor de 9 años, denunciados en 2021.

Adicionalmente, se hicieron públicos los testimonios de estudiantes de la institución que reportaron:

Mensajes inapropiados vía WhatsApp con contenido sugerente de parte de Carvajal a una estudiante.

Cercanía inusual del secretario con una estudiante con discapacidad cognitiva.

Utilización de contactos de estudiantes, con fines de acoso sexual, a los que accedió por su trabajo como administrativo de la institución.

La respuesta institucional y la Resolución 000332

Posterior a la publicación de estos hechos, a los que no quiso referirse en su momento, la rectora Sandra Patricia Arenas envió a este diario un comunicado en el que se refirió al caso. En este sostiene, primero, que su administración ha actuado bajo el marco de sus competencias y que reportó estas situaciones denunciadas por estudiantes ante la Secretaría de Educación, la Personería y la Comisaría de Familia.

El escrito detalló las actuaciones que realizó la rectora así:

“En primer lugar, es importante aclarar que he cumplido de manera estricta y oportuna con todas las funciones que me asigna la ley, informando de las situaciones que he conocido a las autoridades judiciales y administrativas competentes, entre ellas, Comisaría de familia, Personería y Secretaría de Educación de Cundinamarca, entidad que actúa como ente nominador, tanto de mi cargo como del funcionario mencionado en el artículo.

Debo precisar igualmente que no tenía conocimiento de una denuncia del año 2021 ni de situaciones personales previas del señor Diego Mauricio Carvajal, dado que yo no laboraba en esta institución para esa época, y según la tía de la niña, la estudiante a la que se refiere su escrito, para la fecha se encontraba estudiando en otra institución. Cabe aclarar que mi vinculación como rectora se remonta únicamente a los últimos dos años. De igual forma, revisando los archivos del colegio a la actual compañera sentimental, en el momento que llegué al colegio ella ya era exalumna del plantel.

Tan pronto se tuvo conocimiento de una posible situación de cercanía indebida entre el mencionado funcionario y una estudiante, se activó la ruta de atención correspondiente, conforme a los protocolos establecidos, y se dio traslado de la información a las autoridades competentes, siendo estas las únicas llamadas a investigar y determinar responsabilidades. Adicionalmente, dentro del marco de mis competencias y sin vulnerar derechos fundamentales, he implementado medidas preventivas y de seguridad institucional, tales como:

Instalación de cámaras de video.

Acompañamiento en los horarios de ingreso, permanencia y salida de los estudiantes.

Restricción del ingreso de vehículos particulares.

Reorganización del área de oficinas para restringir el acceso a zonas interiores,

Atención por ventanilla para padres de familia, estudiantes.

Limitación del contacto directo entre estudiantes y el funcionario mencionado.

Emisión de memorandos y llamados formales, conforme a la normativa vigente.

Acompañamiento en aulas con docentes de acuerdo con su asignación.

Organización de zonas de vigilancia durante la jornada, a la llegada y salida de los estudiantes para su respectiva evaluación.

Todas estas actuaciones se han realizado con el mayor cuidado, procurando no afectar el buen nombre del funcionario, ni revictimizar o exponer a los niños, niñas y adolescentes, teniendo en cuenta que los hechos se encuentran en etapa de conocimiento y verificación, y que no existe, a la fecha, decisión judicial o administrativa en firme".

Además, la rectora Arenas confirmó en su comunicación que la Secretaría de Educación de Cundinamarca emitió la Resolución N°000332 de enero de 2026, según la cual se ordena la “ubicación temporal del señor Diego Mauricio Carvajal Cárdenas [...] en la sede administrativa de la Secretaría de Educación de Cundinamarca en la ciudad de Bogotá D.C.”.

El implicado y la institución fueron notificados formalmente del traslado el martes 27 de enero.

Llama la atención que el cargo de Carvajal, según la rectora Arenas, según su vacante oficial, es de conductor mecánico, pero fungía como secretario administrativo de este colegio rural.

La respuesta de Carvajal tras la denuncia

Posterior a la publicación de estos hechos, el exsecretario Carvajal también ha utilizado sus estados de WhatsApp para difundir mensajes intimidatorios. En las publicaciones se observan advertencias sobre las supuestas consecuencias que tendrán quienes hicieron las denuncias en su contra: