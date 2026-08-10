Sismo en Colombia este 10 de agosto: en Cundinamarca se reportan daños estructurales

14 municipios reportan daños estructurales. Foto: Gobernador de Cundinamarca

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El balance de afectaciones en Cundinamarca continúa creciendo tras el fuerte sismo de magnitud 7,4 registrado en la mañana de este lunes. Viviendas, instituciones educativas, edificios públicos, parques industriales y centros de salud presentan novedades que siguen siendo verificadas por los organismos de emergencia.

En un primer reporte, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, había informado afectaciones en 14 municipios. Ahora, un nuevo balance preliminar de la Delegación Departamental de Bomberos detalla emergencias puntuales en 12 municipios, algunas relacionadas con daños estructurales y otras con la caída de materiales en bodegas.

La verificación continúa en diferentes puntos del departamento, por lo que el balance puede cambiar durante las próximas horas.

¿Qué afectaciones se han reportado?

Ubaque: se registraron grietas en la Alcaldía, afectaciones en una institución educativa y daños en la estructura de la plaza de mercado.

Mosquera: en el Parque Santo Domingo se produjo la caída de canecas en una bodega. No hubo personas lesionadas y el lugar fue cerrado mientras se atendía la emergencia, que posteriormente fue controlada. También se verifican agrietamientos leves en algunas edificaciones.

Nilo: Bomberos verifica agrietamientos leves en diferentes edificaciones, entre ellas el colegio El Cyndicy y el condominio Torres de Tamarindo.

Tabio: la rectora del colegio Diego Gómez de Mena reportó una novedad en la escuela Antonio Nariño. Bomberos y personal de infraestructura se encuentran verificando las condiciones de la edificación.

Tocaima: hasta el momento se identificó el agrietamiento de una vivienda en el casco urbano. Las autoridades continúan las inspecciones en puntos estratégicos y recopilan información con presidentes de juntas de acción comunal.

Ricaurte: se presentaron grietas en una parte de las oficinas de servicios públicos.

Sopó: las autoridades verifican agrietamientos en edificaciones de la urbanización Suetana, Valles de Sopó y el Condominio Reservado Pionono.

Funza: se presentó la caída de canecas en bodegas de los parques empresariales San Diego, Argelia, Celta y Dorado. Según Bomberos, en estos lugares se almacenan elementos químicos , por lo que los organismos de emergencia analizan la situación. No se reportaron personas lesionadas. Además, fue controlado un escape de gas en el conjunto Alborato .

Madrid: en una bodega de la empresa Everist se produjo la caída de canecas. El lugar fue cerrado y se reportó un derrame de producto que está siendo controlado con apoyo de la brigada de la empresa. No hubo personas lesionadas.

Soacha: se registraron agrietamientos en algunas edificaciones, entre ellas la urbanización Conjunto Amarato y la empresa Pegomax.

Chía: el colegio Fusca presentó agrietamientos y las autoridades continúan realizando monitoreos en diferentes sectores del municipio.

Tenjo: en el parque empresarial Latam se reportó la caída de canecas, sin personas lesionadas. Además, el Hospital de Tenjo presenta agrietamientos en algunos puntos de su estructura, que permanecen bajo verificación.

El reporte de Bomberos es preliminar. Los organismos de emergencia continúan recorriendo los municipios para establecer si existen nuevas afectaciones y determinar el alcance de los daños ocasionados por el movimiento telúrico.

Bogotá envía 100 rescatistas a las ciudades más afectadas

El alcalde Carlos Fernando Galán anunció que enviará un equipo de 100 rescatistas a las ciudades más afectadas: Cali, Pereira, Manizales y Quibdó.

La directora del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, Paula Ximena Henao, detalló que ya está en alistamiento el equipo especializado en rescatar personas atrapadas bajo escombros o estructuras colapsadas y saldrán en las próximas horas desde el aeropuerto Catam.

Su apoyo será crucial en estas horas que son vitales para encontrar con vida a las personas atrapadas.

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