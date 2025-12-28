Sistemas férreos en obra y reducción de homicidios, claves para el progreso de Cundinamarca

Resume e infórmame rápido

La movilidad ya seguridad son dos ejes fundamentales para el progreso de los 116 municipios de Cundinamarca. Para el fin de 2025, departamento destaca con una reducción en la tasa de homicidios, pero continúan los retos en secuestros; en movilidad, los avances en los RegioTram, cables aéreos de Soacha y La Calera, así como las fases II y III de Transmilenio, proyectan mejorar la movilidad en los municipios.

Sobre estos y otros temas, habló el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey.

