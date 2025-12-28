Logo El Espectador
Colombia
Cundinamarca

Sistemas férreos en obra y reducción de homicidios, claves para el progreso de Cundinamarca

Tras dos años al frente de la Gobernación, Jorge Emilio Rey conversó con El Espectador acerca de dos nodos de vital importancia para el desarrollo del departamento: la movilidad y la seguridad. En esto se avanzó y los retos que persisten.

Redacción Bogotá
28 de diciembre de 2025 - 05:03 p. m.
La movilidad ya seguridad son dos ejes fundamentales para el progreso de los 116 municipios de Cundinamarca. Para el fin de 2025, departamento destaca con una reducción en la tasa de homicidios, pero continúan los retos en secuestros; en movilidad, los avances en los RegioTram, cables aéreos de Soacha y La Calera, así como las fases II y III de Transmilenio, proyectan mejorar la movilidad en los municipios.

Sobre estos y otros temas, habló el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.

Pathos(78770)Hace 11 minutos
El occidente de Cundinamarca tiene un gran déficit en vías, nunca se piensa en la comunicación con el río Magdalena, desde Honda a Girardot

 

