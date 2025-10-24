Soacha reporta caída significativa de delitos de alto impacto en octubre

Los principales delitos presentaron una reducción. Foto: Cortesía

La Policía Metropolitana de Soacha presentó el balance de seguridad correspondiente al mes de octubre, con resultados que reflejan avances en la lucha contra el crimen organizado y el microtráfico en el municipio, así como en la jurisdicción de Sibaté.

De acuerdo con el informe, durante el último mes se realizaron 86 capturas, de las cuales 71 fueron en flagrancia y 15 por orden judicial. También se ejecutaron 12 diligencias de allanamiento, se incautaron armas y estupefacientes, y se recuperaron varios vehículos reportados como robados.

En materia de control ciudadano, las autoridades impusieron 2.038 comparendos y retiraron de circulación 830 armas cortopunzantes.

Uno de los principales golpes reportados fue la desarticulación de dos estructuras criminales dedicadas al tráfico local de drogas. La primera, liderada por una mujer conocida como “La Mona”, quien operaba en la Comuna 1, afectando parques, entornos escolares y zonas residenciales. La segunda banda extendía sus operaciones por las comunas 1, 2, 3 y 6, y obtenía una renta mensual cercana a los $40 millones producto de la venta de estupefacientes.

“Se lograron golpes contundentes contra estructuras dedicadas al microtráfico que afectaban entornos escolares y residenciales. Continuaremos fortaleciendo la presencia policial en todo el territorio metropolitano”, señaló la teniente coronel Yolima Parada, comandante de la Policía Metropolitana de Soacha,

El balance también muestra una reducción en varios delitos de alto impacto. Las cifras reportadas indican que los homicidios disminuyeron un 5%, el hurto a personas un 12%, las lesiones personales un 14% y los casos de violencia intrafamiliar un 19% en comparación con el mismo periodo anterior.

El reto continúa entonces con el control del microtráfico y los delitos asociados a la violencia urbana, especialmente en sectores con alta densidad poblacional y en barrios limítrofes con Bogotá.

