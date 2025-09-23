Una emergencia mayor se podría dar en la vía al Llano, ¿quién responde?

Tras el derrumbe se habilitó una variante aledaña al lugar del deslizamiento, por el que solo alcanza a transitar el 30 % de los vehículos que diariamente se movilizan por la zona. Foto: Gobernación de Cundinamarca

La reapertura por la vía al Llano parece complicarse con los días. Se cumplieron dos semanas del deslizamiento en el kilómetro 18, conocido como Cuatro Carriles, en donde cayeron alrededor de 100.000 metros cúbicos de material sobre la carretera, pero, lejos de lo que podría creerse, en la zona no hay gente trabajando en reabrir el paso, a pesar de las graves se mueven entre los llanos orientales y el centro del país. El problema es tan grave, que no se resuelve con solo con retirar el material que cayó sobre la carretera, a lo que se suma un...