Colombia
Cundinamarca
Una emergencia mayor se podría dar en la vía al Llano, ¿quién responde?

Mientras desde el Meta, la gobernadora Rafaela Cortés advierte que las vías alternas no tienen las condiciones para recibir una alta carga de vehículos, en Cundinamarca, el gobernador Jorge Rey, alerta que no se está trabajando en la zona del derrumbe y nuevas emergencias se podrían dar por la afectación de afluentes.

Mónica Rivera Rueda
Mónica Rivera Rueda
23 de septiembre de 2025 - 12:22 p. m.
Tras el derrumbe se habilitó una variante aledaña al lugar del deslizamiento, por el que solo alcanza a transitar el 30 % de los vehículos que diariamente se movilizan por la zona.
Foto: Gobernación de Cundinamarca

La reapertura por la vía al Llano parece complicarse con los días. Se cumplieron dos semanas del deslizamiento en el kilómetro 18, conocido como Cuatro Carriles, en donde cayeron alrededor de 100.000 metros cúbicos de material sobre la carretera, pero, lejos de lo que podría creerse, en la zona no hay gente trabajando en reabrir el paso, a pesar de las graves se mueven entre los llanos orientales y el centro del país. El problema es tan grave, que no se resuelve con solo con retirar el material que cayó sobre la carretera, a lo que se suma un...

Mónica Rivera Rueda

Por Mónica Rivera Rueda

Periodista de planeación, hábitat, salud y educación. Estudiante de la maestría de análisis de problemas políticos, económicos e internacionales contemporáneos.@Yomonrivermrivera@elespectador.com

H. Callejas(4167)Hace 10 minutos
Por primera vez en la historia deColombia tenemos una Ministra que no tiene ni al menor idea de Ingenieria, así ni modos que podamos ejecutar una obra de reparación que de hecho no de gran magnitud, solo se necesitan conocimientos y voluntad politica, de lo cual no tiene la áctual Ministra.
Gilberto Diaz(4359)Hace 11 minutos
El negocio redondo de la consesionaria (Coviandina), recoge las altas tarifas de los numerosos peajes pero sus abogados incluyeron cláusulas que los eximen de intervenir para solucionar este tipo de problemas, pasándole la responsabilidad a la nación. Al parecer el Consesionario solo se ocupa de barrer la vía mientras que todas las reparaciones y atención de emergencias le corresponde a la nación. Una mina de oro para LCSA y Corficolombiana.
MARIA ESCORCIA(2246)Hace 16 minutos
Desastre natural, de la construcción, del gobierno al decir como Milei, no hay plata, de los habitantes, del comercio. Ah, también se derrumbó la redacción en este artículo y, finalmente, por qué el video tiene fecha del 29 de septiembre de 2025?
name lastName(22138)Hace 1 hora
Qué pésima redacción. Comencé a leerlo, pero los errores (horrores), son muy notorios. EE está de capa caída con estos periodistas de nueva generación.
Lorena Valdés(97345)Hace 1 hora
Por favor revisen redacción, buen artículo.

 

