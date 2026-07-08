De la Espriella inicia empalmes regionales, cumbre de la OTAN y más en El Despertador

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🔴 Abelardo De la Espriella alista empalme regional: inicia hoy desde Cúcuta

A pesar de la suspensión del empalme con el Gobierno nacional, De la Espriella y el ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, aseguraron que los empalmes regionales siguen en pie y que iniciarán desde este 8 de julio en Cúcuta, la capital de Norte de Santander.

“El próximo miércoles iniciaré, en la ciudad de Cúcuta, el primero de los 32 empalmes regionales. Lo voy a hacer en la tierra motilona, porque esa tierra maravillosa votó masivamente por el tigre”, dijo en una de sus recientes apariciones públicas.

Sus palabras ya se concretaron con fecha y lugar: desde la Gobernación de Norte de Santander, a las 11:30 a.m. se dará inicio a este proceso con el gobernador del departamento, William Villamizar Laguado, quien ha estado cerca de los partidos Conservador y de la U.

De la Espriella, ganó en ese departamento con un poco más de 600.000 votos, lo que representó alrededor de 76 % de la intención de voto.

“El encuentro de empalme se realizará a puerta cerrada. Al finalizar la reunión, el presidente electo, Abelardo De La Espriella, entregará declaraciones a los medios de comunicación”, se lee en la invitación oficial al inicio de este proceso.

Además del gobernador, El Espectador pudo conocer que en el encuentro estarán el alcalde de la ciudad capital, los alcaldes municipales y una comitiva considerable de la nueva administración que incluirá a varios ministros. En el empalme se espera poder discutir algunos de los proyectos que el gobierno local considera más importantes para la región de cara a los próximos cuatro años.

Lo cierto es, que este es el primero de los 32 encuentros que planea adelantar el mandatario y marcará la ruta para los siguientes espacios. En Cúcuta, la mayoría de la estructura política y de los liderazgos, ven con buenos ojos la llegada de De la Espriella al poder.

🔴 TV Azteca entra en reestructuración: el gigante de la televisión busca evitar la quiebra

TV Azteca, una de las principales cadenas de televisión de México, ingresó formalmente a un proceso de reestructuración financiera luego de que una jueza federal la declarara en concurso mercantil. La medida busca reorganizar sus deudas y negociar con sus acreedores sin detener sus operaciones.

La empresa explicó que este procedimiento forma parte de una estrategia para fortalecer su situación financiera y garantizar la continuidad del negocio. Durante el proceso seguirá transmitiendo con normalidad mientras un conciliador supervisa las negociaciones con los acreedores.

El concurso mercantil no significa que TV Azteca haya quebrado, pero sí representa uno de los momentos financieros más complejos de su historia. Si no logra alcanzar un acuerdo con los acreedores, el proceso podría derivar en una declaración de quiebra.

🔴 La cumbre de la OTAN ante las presiones de Estados Unidos

Los líderes de la Alianza Atlántica celebran la jornada principal de una cumbre en la que esperan mostrar sus progresos para llegar a invertir en defensa el 5 % de su PIB en 2035 ante las presiones de Donald Trump, además de reafirmar su apoyo financiero a Ucrania para que siga defendiéndose de Rusia.

🔴 ¿Cómo van las exportaciones colombianas?

Este miércoles, el Departamento Administrativo de Estadística (DANE) revelará los datos de exportaciones para el mes de mayo de 2026. De este modo se sabrá qué tanto han aumentado los envíos de productos nacionales al exterior.

Vale recordar que en abril de 2026 las ventas externas del país fueron USD 4.600,4 millones FOB y presentaron un crecimiento de 11,7 % en relación con abril de 2025. El resultado se debió principalmente al aumento del 46,2 % en las ventas externas del grupo de Combustibles y productos de industrias extractivas.

🔴 Museo de Bogotá inaugura muestra sobre derechos y diversidad

Este miércoles 8 de julio, el Museo de Bogotá abrirá la exposición binacional Derechos sin fronteras en la Casa de los Siete Balcones. La jornada incluirá un conversatorio sobre los derechos de las personas LGBTI y hará parte de una apuesta cultural por la memoria, la diversidad y la reflexión ciudadana.

🔴 Hallan en Perú 43 figuras milenarias de dioses, animales y humanos de la civilización Caral

Una serie de 43 figuras milenarias con formas de dioses, animales y rostros humanos, pertenecientes a la civilización de Caral, considerada la más antigua de América, fue descubierta en los restos de Peñico, la urbe peruana sobre la que se han centrado las investigaciones en los últimos años. Estas figuras, elaboradas con hueso y madera, datarían de entre 1.800 y 1.500 años antes de Cristo, y formaban parte de una ofrenda que aporta nuevas evidencias sobre los procesos de continuidad cultural desarrollados en el valle de Supe, ubicado al norte de Lima, posterior al abandono de los principales centros urbanos de la civilización Caral (3000-1800 a. C.).